https://sputniknews.com.tr/20221230/cumhurbaskani-erdogan-nato-muttefikimiz-karadagin-abye-tam-uye-olmasini-destekliyoruz-1065226235.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T17:23+0300
2022-12-30T17:23+0300
2022-12-30T17:48+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
17:23 30.12.2022 (güncellendi: 17:48 30.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu.