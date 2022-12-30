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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz

17:23 30.12.2022 (güncellendi: 17:48 30.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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