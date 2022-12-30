Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemelidir
20:10 30.12.2022 (güncellendi: 20:47 30.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda '3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸İmam hatiplerin bütün öğrencilerini kapı dışarı etmişlerdi. Türkiye genelindeki imam hatipli öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi ise 1 milyon 300 bin imam hatipli var.
🔸Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.
🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.
🔸İmam hatipteki İngilizce hocam, 'Siz ölü yıkamak için mi buraya geldiniz?' diyordu. Nereye gideceğimizin farkında değildi.
🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.
🔸Bir istismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük.
🔸Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.
🔸Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.
🔸Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.
🔸Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.
🔸(Başörtüsü) İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclis'imizdeki sorumluluk sahibi milletvekillerimizin desteğiyle meseleyi çözüme kavuşturacağız.
🔸Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine inşallah koyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸İmam hatiplerin bütün öğrencilerini kapı dışarı etmişlerdi. Türkiye genelindeki imam hatipli öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi ise 1 milyon 300 bin imam hatipli var.
🔸Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.
🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.
🔸İmam hatipteki İngilizce hocam, 'Siz ölü yıkamak için mi buraya geldiniz?' diyordu. Nereye gideceğimizin farkında değildi.
🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.
🔸Bir istismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük.
🔸Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.
🔸Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.
🔸Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.
🔸Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.
🔸(Başörtüsü) İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclis'imizdeki sorumluluk sahibi milletvekillerimizin desteğiyle meseleyi çözüme kavuşturacağız.
🔸Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine inşallah koyacağız