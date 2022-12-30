Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda '3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



🔸İmam hatiplerin bütün öğrencilerini kapı dışarı etmişlerdi. Türkiye genelindeki imam hatipli öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi ise 1 milyon 300 bin imam hatipli var.



🔸Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.



🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.



🔸İmam hatipteki İngilizce hocam, 'Siz ölü yıkamak için mi buraya geldiniz?' diyordu. Nereye gideceğimizin farkında değildi.



🔸Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.



🔸Bir istismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük.



🔸Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.



🔸Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.



🔸Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.



🔸Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.



🔸(Başörtüsü) İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclis'imizdeki sorumluluk sahibi milletvekillerimizin desteğiyle meseleyi çözüme kavuşturacağız.



🔸Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine inşallah koyacağız