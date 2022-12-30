https://sputniknews.com.tr/20221230/cinde-disisleri-bakanligina-washington-buyukelcisi-cin-gang-atandi-1065240135.html

Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı

Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı

Çin'de Dışişleri Bakanlığına Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın atandığı bildirildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T22:31+0300

2022-12-30T22:31+0300

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vang yi

çin dışişleri bakanlığı

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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Büyükelçi Çin'in, Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin yerine bakanlığa getirilmesine karar verdi.2021'den beri Washington Büyükelçiliği görevini sürdüren 56 yaşındaki diplomat, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı oldu.Tiencin şehrinde 1966'da doğan Çin, 1988'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.Çin, 2005-2010 ve 2011-2015 yıllarında iki kez Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ve 2010-2011'de Londra Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevinde bulundu.2017-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Protokolden Sorumlu Genel Müdür ve 2018-2021 yıllarında Bakan Yardımcısı olan Çin, Temmuz 2021'de ABD-Çin ilişkilerinde gerilimlerin arttığı dönemde Washington Büyükelçiliğine atandı.Çin, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) bu yıl ekimde yapılan 20. Ulusal Kongresinde partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite'ye seçildi.Çin'in yerine geldiği eski Dışişleri Bakanı Vang, kongrede partinin en üst karar organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'ya seçilmişti. Vang'ın, emekliye ayrılan ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın yerini alması bekleniyor. Bu görevi yürüten kişi, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.

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