Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221230/cinde-disisleri-bakanligina-washington-buyukelcisi-cin-gang-atandi-1065240135.html
Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı
Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı
Çin'de Dışişleri Bakanlığına Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın atandığı bildirildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T22:31+0300
2022-12-30T22:32+0300
dünya
çin
vang yi
çin dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065240235_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_17f6fb2594e099d0a8aaba95c61497f2.jpg
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Büyükelçi Çin'in, Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin yerine bakanlığa getirilmesine karar verdi.2021'den beri Washington Büyükelçiliği görevini sürdüren 56 yaşındaki diplomat, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı oldu.Tiencin şehrinde 1966'da doğan Çin, 1988'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.Çin, 2005-2010 ve 2011-2015 yıllarında iki kez Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ve 2010-2011'de Londra Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevinde bulundu.2017-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Protokolden Sorumlu Genel Müdür ve 2018-2021 yıllarında Bakan Yardımcısı olan Çin, Temmuz 2021'de ABD-Çin ilişkilerinde gerilimlerin arttığı dönemde Washington Büyükelçiliğine atandı.Çin, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) bu yıl ekimde yapılan 20. Ulusal Kongresinde partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite'ye seçildi.Çin'in yerine geldiği eski Dışişleri Bakanı Vang, kongrede partinin en üst karar organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'ya seçilmişti. Vang'ın, emekliye ayrılan ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın yerini alması bekleniyor. Bu görevi yürüten kişi, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065240235_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_a1b60f32bbf12c40e42587078ad8ee99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, vang yi, çin dışişleri bakanlığı
çin, vang yi, çin dışişleri bakanlığı

Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı

22:31 30.12.2022 (güncellendi: 22:32 30.12.2022)
© AFP 2022Çin'de Dışişleri Bakanlığına, Washington Büyükelçisi Çin Gang atandı
Çin'de Dışişleri Bakanlığına, Washington Büyükelçisi Çin Gang atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Çin'de Dışişleri Bakanlığına Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın atandığı bildirildi.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Büyükelçi Çin'in, Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin yerine bakanlığa getirilmesine karar verdi.
2021'den beri Washington Büyükelçiliği görevini sürdüren 56 yaşındaki diplomat, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı oldu.
Tiencin şehrinde 1966'da doğan Çin, 1988'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.
Çin, 2005-2010 ve 2011-2015 yıllarında iki kez Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ve 2010-2011'de Londra Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevinde bulundu.
2017-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Protokolden Sorumlu Genel Müdür ve 2018-2021 yıllarında Bakan Yardımcısı olan Çin, Temmuz 2021'de ABD-Çin ilişkilerinde gerilimlerin arttığı dönemde Washington Büyükelçiliğine atandı.
Çin, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) bu yıl ekimde yapılan 20. Ulusal Kongresinde partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite'ye seçildi.
Çin'in yerine geldiği eski Dışişleri Bakanı Vang, kongrede partinin en üst karar organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'ya seçilmişti.

Vang'ın, emekliye ayrılan ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın yerini alması bekleniyor. Bu görevi yürüten kişi, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала