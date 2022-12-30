https://sputniknews.com.tr/20221230/canakkale-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemilere-kapatildi-1065206154.html
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T07:42+0300
2022-12-30T07:42+0300
2022-12-30T07:42+0300
türkiye
çanakkale boğazı
sis
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Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Yerel feribot seferleri ise sürüyor.
türkiye
çanakkale boğazı
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale boğazı, sis
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.