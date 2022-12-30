https://sputniknews.com.tr/20221230/benzine-zam-1065227816.html
Benzine zam
Benzine zam
Benzin fiyatlarına 31 Aralık itibariyle 84 kuruş zam gelecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T18:34+0300
2022-12-30T18:34+0300
2022-12-30T18:34+0300
ekonomi
benzin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.BENZİNE ZAM GELİYOR31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, zam
Benzine zam
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Benzin fiyatlarına 31 Aralık itibariyle 84 kuruş zam gelecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.