Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221230/benzine-zam-1065227816.html
Benzine zam
Benzine zam
Benzin fiyatlarına 31 Aralık itibariyle 84 kuruş zam gelecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T18:34+0300
2022-12-30T18:34+0300
ekonomi
benzin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.BENZİNE ZAM GELİYOR31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, zam
benzin, zam

Benzine zam

18:34 30.12.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
Benzin fiyatlarına 31 Aralık itibariyle 84 kuruş zam gelecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала