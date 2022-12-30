https://sputniknews.com.tr/20221230/benzine-zam-1065227816.html

Benzine zam

Benzine zam

Benzin fiyatlarına 31 Aralık itibariyle 84 kuruş zam gelecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T18:34+0300

2022-12-30T18:34+0300

2022-12-30T18:34+0300

ekonomi

benzin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.BENZİNE ZAM GELİYOR31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.

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2022

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benzin, zam