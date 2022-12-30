https://sputniknews.com.tr/20221230/bbp-lideri-destici-bizden-olan-birisi-lgbtyi-savunabilir-mi--1065198242.html

BBP lideri Destici: Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi?

BBP lideri Destici: Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi?

Hakkari'de konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T00:47+0300

2022-12-30T00:47+0300

2022-12-30T00:53+0300

israil

dünya

arap

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065200053_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_188036c3bc5621b719c54afab7e7a0a0.jpg

Program ve açılışlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Eyyubi Havalimanı çıkışında, kendisini davul zurnayla karşılayanlarla halay çekti.'Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Alevi'si, Sunni'si hepimiz bir milletin evladıyız'İlçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Destici, "Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Alevi'si, Sunni'si hepimiz bir milletin evladıyız. Bunu kimsenin de bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Bugün burada da bunun bin nişanesini görmüş olduk" diye konuştu.Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Yüksekova buluşması ve katılım" programına katılan Destici, yaptığı konuşmada, bu bölgede devletin, milletin yüzlerce şehit verdiğini, binlerce insanın kaybedildiğini söyledi.Tüm şehitlere rahmet dileyen, görevdeki güvenlik güçlerine selam gönderen Destici, şöyle devam etti:'Bizim mücadele ettiğimiz terörle birlikte siyasi bölücülerdir'Terör örgütlerinin kargaşa ortamında nasıl rantlar elde ettiğini ve nice hayatları zehir ettiğini en iyi bölge insanının bildiğini, ülke için en büyük tehlikelerden birinin siyasi bölücüler olduğunu söykeyen Destici, şöyle konuştu:Ülkenin 40 yıldır terör belasıyla uğraştırıldığını hatırlatan Destici, "Bizi de terör ve terör örgütleri aracılığı ya da eliyle terbiye etmeye, hizaya getirmeye ve istediklerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu büyük Türk milleti Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Arap'ı, Laz'ı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bugüne kadar buna izin vermedi, bundan sonra da sizlerin desteğiyle asla ve kata izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Destici, teröre rağmen Türkiye'nin giderek büyüyüp güçlendiğini, bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş olarak Türkiye'yi gördüklerini vurguladı.Barışın, güvenliğin olmadığı yerde mutluluk ve huzur olmayacağını belirten Destici, "Eğer bir yerde huzur ve mutluluk arıyorsan önce orada güven olacak, barış, kardeşlik olacak. İşte biz bunları savunuyoruz. Terör nedeniyle bölge insanı dahi bölgeye yatırım yapmak istemiyordu. Çünkü şantiyeleri basılıyordu, dağlarda hayvan sürülerini telef ediyorlardı, kaçırıyorlardı, ekinleri yakıyorlardı. Şimdi huzur, güven, barış var. Şimdi herkes rahatlıkla esnaflığını yapıyor. Şimdi herkes rahatlıkla dağlarda hayvan yetiştiriyor, tarımını, ticaretini yapıyor, enerji üretiyor, fabrikasını, dükkanını açıyor. Onun için biz bunu kalıcı hale getirmek zorundayız" dedi.Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere enerji yatırımlarında ve diğer alanlarda büyük adımlar attığına işaret eden Destici, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azalacağını ifade etti.'(EYT) Hayırlı, mübarek olsun'Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, artık sözü geçen ve başta Amerika olmak üzere küresel güçlere 'Ben varım' diyen bir ülke olduğunun altını çizen Destici, şunları kaydetti:Partiye üye olanlara rozet taktıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde partisinin İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan Destici, partililerle bir araya geldi.MÜSİAD Şubesi'ni, çarşı merkezinde esnafı, Kaymakam Ömer Çimşit'i ziyaret eden Destici, İpek Yolu'ndaki bir otelde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, arap, ortadoğu