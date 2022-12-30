https://sputniknews.com.tr/20221230/banknottan-cektikleri-para-yirtik-ve-murekkepli-cikti-1065224518.html

Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı

Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çekenler, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T16:19+0300

2022-12-30T16:19+0300

2022-12-30T16:19+0300

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221218/para-uzmanindan-sifiri-silinen-banknot-uyarisi-1064718725.html

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