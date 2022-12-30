Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221230/banknottan-cektikleri-para-yirtik-ve-murekkepli-cikti-1065224518.html
Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı
Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çekenler, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:19+0300
2022-12-30T16:19+0300
yaşam
şanlıurfa
para
banka
atm
banknot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065224309_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f0329524e35e1909b94724fc829c2533.jpg
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221218/para-uzmanindan-sifiri-silinen-banknot-uyarisi-1064718725.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065224309_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93c74a3c20471f46a279c147643b7f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, para, banka, atm, banknot
şanlıurfa, para, banka, atm, banknot

Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı

16:19 30.12.2022
© İHA / MEHMET BİLGİNBanknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı
Banknottan çektikleri para yırtık ve mürekkepli çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© İHA / MEHMET BİLGİN
Abone olTelegram
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çekenler, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım istedi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü.
Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.
Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.
Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
TÜRKİYE
Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı
18 Aralık, 12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала