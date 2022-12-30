https://sputniknews.com.tr/20221230/bankalarda-yeni-kimlik-karti-zorunlu-olacak-1065214087.html

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmaması konusunda BDDK ile çalışma yapıldığını duyurdu. Öte yandan eski... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T13:08+0300

2022-12-30T13:08+0300

2022-12-30T13:08+0300

yaşam

türkiye

içişleri bakanlığı

kimlik

çipli kimlik kartı

banka hesabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/07/1043530799_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_6cc60c8ede353125202d7ae0e360be6b.jpg

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.2022 yılında 4 milyon 588 bin pasaport, 5 milyon 975 bin sürücü belgesi 12 milyon 117 bin kimlik başvurusu yapıldı. Yaklaşık 75 milyon kimlik yenilendi.Kimlik yenileme nasıl yapılıyor?Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.Vatandaşlarlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi- Bir adet biyometrik fotoğraf

https://sputniknews.com.tr/20220905/kredi-karti-faizleri-dustu-1060813153.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, içişleri bakanlığı, kimlik, çipli kimlik kartı, banka hesabı