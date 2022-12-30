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https://sputniknews.com.tr/20221230/bankalarda-yeni-kimlik-karti-zorunlu-olacak-1065214087.html
Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak
Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmaması konusunda BDDK ile çalışma yapıldığını duyurdu. Öte yandan eski... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:08+0300
2022-12-30T13:08+0300
yaşam
türkiye
içişleri bakanlığı
kimlik
çipli kimlik kartı
banka hesabı
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Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.2022 yılında 4 milyon 588 bin pasaport, 5 milyon 975 bin sürücü belgesi 12 milyon 117 bin kimlik başvurusu yapıldı. Yaklaşık 75 milyon kimlik yenilendi.Kimlik yenileme nasıl yapılıyor?Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.Vatandaşlarlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi- Bir adet biyometrik fotoğraf
https://sputniknews.com.tr/20220905/kredi-karti-faizleri-dustu-1060813153.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, kimlik, çipli kimlik kartı, banka hesabı
türkiye, içişleri bakanlığı, kimlik, çipli kimlik kartı, banka hesabı

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak

13:08 30.12.2022
© Twitterkimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları
kimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmaması konusunda BDDK ile çalışma yapıldığını duyurdu. Öte yandan eski kimliklerin son kullanma tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.
Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.
2022 yılında 4 milyon 588 bin pasaport, 5 milyon 975 bin sürücü belgesi 12 milyon 117 bin kimlik başvurusu yapıldı. Yaklaşık 75 milyon kimlik yenilendi.

Kimlik yenileme nasıl yapılıyor?

Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Vatandaşlarlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.

Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:
- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

- Bir adet biyometrik fotoğraf
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