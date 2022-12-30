https://sputniknews.com.tr/20221230/bakan-kirisci-2023te-envanterimize-ilk-defa-mulkiyeti-bize-ait-olan-yeni-hava-araclarimiz-girecek-1065230250.html

Bakan Kirişci: 2023'te envanterimize ilk defa mülkiyeti bize ait olan yeni hava araçlarımız girecek

Bakan Kirişci: 2023'te envanterimize ilk defa mülkiyeti bize ait olan yeni hava araçlarımız girecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecek. Bunlardan ilki... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T19:38+0300

2022-12-30T19:38+0300

2022-12-30T19:38+0300

türkiye

vahit kirişci

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı THK Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen '2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı'na katıldı.Programda konuşan Bakan Kirişci, geçen yıl 39 olan helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 3'ten 20'ye, İHA sayısını 4'ten 8'e yükselttiklerini belirtti.'10 dakika olana müdahale süresi şu anda 10 dakikaya inmiş durumda'Bakan Kirişci, "Ayrıca rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Hükümetlerimiz döneminde alınan tedbirler sayesinde 40 dakika olana müdahale süresi şu anda 10 dakikaya inmiş durumda, çalışmamız daha da aşağıya nasıl çekileceği yönündedir" dedi.Bakan Kirişci, 2023 yılında envantere katılacak uçak ve helikopterlere ilişkin şu bilgileri verdi:Bakan Kirişci, İHA'ların öneminden de bahsederek, "Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. Bu vesileyle, yerli ve milli üretimleriyle ülkemizin gururu olan TUSAŞ ve Baykar grubuna çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde çıkan yangınlar anında belirleniyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor" dedi.'Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir'"Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir. İHA'larla anlık olarak, toplamda 3,5 milyon hektar alanı tarayabiliyoruz" diyen Kirişci, "Yangınla mücadelede yararlandığımız bir diğer teknoloji ise 162'si akıllı olmak üzere toplam 776 'Akıllı Yangın Gözetleme Kuleleri'dir. Yerli ve milli yazılımlarımız olan 'Arz ve Yangın Karar Destek Sistemi' ile çıkmış yangınların, ilerleyen süreçte meteorolojik ve topoğrafik şartlarda nasıl seyir izleyeceğini tahmin ederek, daha etkin bir şekilde müdahale etme yeteneğini elde ettik. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Kirişci, yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde arttırdıklarını kaydederek, "Kara gücümüzü, 1350 olan arazöz sayımızı 1565'e, 692 olan iş makinesi sayımızı 756'ya, 2 bin 270 olan ilk müdahale aracımızı 2 bin 295'e, 21 bin olan personel sayımızı 25 bine, 20 bin olan gönüllü sayımızı 113 bine çıkararak mücadele kapasitemizi ciddi oranda arttırdık" şeklinde konuştu.Bakan Kirişci, konuşmasının devamında şunları söyledi:

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vahit kirişci, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı