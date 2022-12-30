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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T14:15+0300
2022-12-30T14:36+0300
politika
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.NTV canlı yayınında konuşan Bakan Akar, Atina'nın Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki gösterdi.Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmediklerini belirten Akar, ''Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.''Atina tahrik etmek için adımlar atıyor'' diyen Bakan Akar, ''Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız'' ifadesini kullandı.Akar, ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatı konusunda ise ''Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var'' diye konuştu.Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine de tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Akar, ''Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor'' dedi.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner

14:15 30.12.2022 (güncellendi: 14:36 30.12.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki göstererek, ''Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.
NTV canlı yayınında konuşan Bakan Akar, Atina'nın Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki gösterdi.

Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmediklerini belirten Akar, ''Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.
''Atina tahrik etmek için adımlar atıyor'' diyen Bakan Akar, ''Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız'' ifadesini kullandı.

Akar, ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatı konusunda ise ''Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var'' diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine de tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Akar, ''Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor'' dedi.
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