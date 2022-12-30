https://sputniknews.com.tr/20221230/bakan-akardan-yunanistana-tepki-yanlis-hesap-ankaradan-doner-1065216910.html

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T14:15+0300

2022-12-30T14:15+0300

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politika

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.NTV canlı yayınında konuşan Bakan Akar, Atina'nın Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki gösterdi.Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmediklerini belirten Akar, ''Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.''Atina tahrik etmek için adımlar atıyor'' diyen Bakan Akar, ''Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız'' ifadesini kullandı.Akar, ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatı konusunda ise ''Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var'' diye konuştu.Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine de tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Akar, ''Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor'' dedi.

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Sputnik Türkiye

hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)