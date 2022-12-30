https://sputniknews.com.tr/20221230/bagimsiz-maden-isten-polyak-madencilikte-eylem-arkadasimizi-ise-dondurene-kadar-oradayiz-1065219917.html

Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’

Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Polyak Madencilik tarafından işten atılan üyeleri Erdoğan Çapaklı için gerçekleştirdikleri eylem... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T15:14+0300

2022-12-30T15:14+0300

2022-12-30T15:14+0300

seyir hali

radyo

bağımsız maden işçileri sendikası

hüsnü özyeğin

kınık

işçi

kod 46

özel sektör

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Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’ Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özyeğin/Fiba Gruba bağlı Polyak Eynez Madencilik’ten Kod 46 ile işten çıkarılan Erdoğan Çapaklı’nın işe iadesi için İzmir Kınık’ta maden önünde eylem başlattı. Jandarmalar tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, üyeleri işe dönene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.Çakır, işçilerin birlik olmasının önemini “Biz Bağımsız Maden-iş Sendikası olarak bu arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız. Hiçbir şekilde vazgeçme yok. Türkiye’de işçi sınıfına bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özel sektörlerdeki işçi sınıfını müdürlerin inisiyatifine bırakırlar. Yasalar bunlar için yok, kanunları tanımıyorlar. Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak devlette bir işçi nasıl kendine güvenebiliyorsa özel sektördeki işçiler de bize, en azından bizim gibi bağımsız sendikalara güvenecek ki müdürler de o dudağındaki kelimeyi diyemesin. Bizim için bir Erdoğan Çapaklı değil, bütün işçi sınıfı için. Daha kendileri ile bir görüşme yapmadık ama belediye başkanları, Kaymakam Bey, avukatlar gibi dolaylı yollardan temas kuruluyor. Çözülecek. İşçi kardeşlerin birbirine destek çıkması lazım. İşçi de bir insandır” diye vurguladı.

kınık

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2022

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, bağımsız maden işçileri sendikası, hüsnü özyeğin, kınık, işçi, kod 46, özel sektör, аудио