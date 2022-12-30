https://sputniknews.com.tr/20221230/bagimsiz-maden-isten-polyak-madencilikte-eylem-arkadasimizi-ise-dondurene-kadar-oradayiz-1065219917.html
Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’
Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’
Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Polyak Madencilik tarafından işten atılan üyeleri Erdoğan Çapaklı için gerçekleştirdikleri eylem... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T15:14+0300
2022-12-30T15:14+0300
2022-12-30T15:14+0300
seyir hali
radyo
bağımsız maden işçileri sendikası
hüsnü özyeğin
kınık
işçi
kod 46
özel sektör
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Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’
Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’
Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özyeğin/Fiba Gruba bağlı Polyak Eynez Madencilik’ten Kod 46 ile işten çıkarılan Erdoğan Çapaklı’nın işe iadesi için İzmir Kınık’ta maden önünde eylem başlattı. Jandarmalar tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, üyeleri işe dönene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.Çakır, işçilerin birlik olmasının önemini “Biz Bağımsız Maden-iş Sendikası olarak bu arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız. Hiçbir şekilde vazgeçme yok. Türkiye’de işçi sınıfına bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özel sektörlerdeki işçi sınıfını müdürlerin inisiyatifine bırakırlar. Yasalar bunlar için yok, kanunları tanımıyorlar. Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak devlette bir işçi nasıl kendine güvenebiliyorsa özel sektördeki işçiler de bize, en azından bizim gibi bağımsız sendikalara güvenecek ki müdürler de o dudağındaki kelimeyi diyemesin. Bizim için bir Erdoğan Çapaklı değil, bütün işçi sınıfı için. Daha kendileri ile bir görüşme yapmadık ama belediye başkanları, Kaymakam Bey, avukatlar gibi dolaylı yollardan temas kuruluyor. Çözülecek. İşçi kardeşlerin birbirine destek çıkması lazım. İşçi de bir insandır” diye vurguladı.
kınık
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, bağımsız maden işçileri sendikası, hüsnü özyeğin, kınık, işçi, kod 46, özel sektör, аудио
radyo, bağımsız maden işçileri sendikası, hüsnü özyeğin, kınık, işçi, kod 46, özel sektör, аудио
Bağımsız Maden-İş’ten Polyak Madencilik’te eylem: ‘Arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız’
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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Polyak Madencilik tarafından işten atılan üyeleri Erdoğan Çapaklı için gerçekleştirdikleri eylem konusunda “Bizim için bir Erdoğan Çapaklı değil, bütün işçi sınıfı için. İşçi kardeşlerin birbirine destek çıkması lazım” ifadelerini kullandı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özyeğin/Fiba Gruba bağlı Polyak Eynez Madencilik’ten Kod 46 ile işten çıkarılan Erdoğan Çapaklı’nın işe iadesi için İzmir Kınık’ta maden önünde eylem başlattı. Jandarmalar tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, üyeleri işe dönene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.
Çakır, işçilerin birlik olmasının önemini “Biz Bağımsız Maden-iş Sendikası olarak bu arkadaşımızı işe döndürene kadar oradayız. Hiçbir şekilde vazgeçme yok. Türkiye’de işçi sınıfına bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özel sektörlerdeki işçi sınıfını müdürlerin inisiyatifine bırakırlar. Yasalar bunlar için yok, kanunları tanımıyorlar. Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak devlette bir işçi nasıl kendine güvenebiliyorsa özel sektördeki işçiler de bize, en azından bizim gibi bağımsız sendikalara güvenecek ki müdürler de o dudağındaki kelimeyi diyemesin. Bizim için bir Erdoğan Çapaklı değil, bütün işçi sınıfı için. Daha kendileri ile bir görüşme yapmadık ama belediye başkanları, Kaymakam Bey, avukatlar gibi dolaylı yollardan temas kuruluyor. Çözülecek. İşçi kardeşlerin birbirine destek çıkması lazım. İşçi de bir insandır” diye vurguladı.