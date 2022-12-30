https://sputniknews.com.tr/20221230/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-rusya-goz-ardi-edilemez-1065238510.html
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmelerin 'sıfırdan az' olduğunu ancak Rusya’nın da göz ardı... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:12+0300
2022-12-30T21:12+0300
2022-12-30T21:12+0300
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АРА haber ajansına konuşan Schallenberg, “Halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmeler sıfırdan az, çünkü Rusya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen tüm koşulları ve ilkeleri ayaklar altına aldı ve bir kenara attı. Lakin Rusya’yı tamamen göz ardı ederek uzun vadeli ve istikrarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmamız gerektiğini hayal etmek gerçekçi değil” ifadesini kullandı.“Rusya ile ilişkilerde, tüm duygusallığa rağmen, orantı duygusunu kaybetmemek gerekiyor” diyen Schallenberg, Polonya’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğindeki Rus heyetini AGİT toplantısına almama kararını eleştirdiğini ve bu bağlamda “çok sayıda olumlu tepki” aldığını söyledi.“Beğenin ya da beğenmeyin, gelecekte bu tür platformlara ihtiyacımız olacak” diyen Avusturyalı bakan, “Rusya, Avrupa’nın en büyük komşusu olmaya devam ediyor” diye ekledi.
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmelerin 'sıfırdan az' olduğunu ancak Rusya’nın da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.
АРА
haber ajansına konuşan Schallenberg, “Halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmeler sıfırdan az, çünkü Rusya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen tüm koşulları ve ilkeleri ayaklar altına aldı ve bir kenara attı. Lakin Rusya’yı tamamen göz ardı ederek uzun vadeli ve istikrarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmamız gerektiğini hayal etmek gerçekçi değil”
ifadesini kullandı.
“Rusya ile ilişkilerde, tüm duygusallığa rağmen, orantı duygusunu kaybetmemek gerekiyor” diyen Schallenberg, Polonya’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğindeki Rus heyetini AGİT toplantısına almama kararını eleştirdiğini ve bu bağlamda “çok sayıda olumlu tepki” aldığını söyledi.
“Beğenin ya da beğenmeyin, gelecekte bu tür platformlara ihtiyacımız olacak” diyen Avusturyalı bakan, “Rusya, Avrupa’nın en büyük komşusu olmaya devam ediyor” diye ekledi.