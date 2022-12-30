Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-rusya-goz-ardi-edilemez-1065238510.html
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmelerin 'sıfırdan az' olduğunu ancak Rusya’nın da göz ardı... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:12+0300
2022-12-30T21:12+0300
ukrayna krizi
rusya
avusturya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0e/1042655765_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_277e074ac465d21e97f71d4a3b05f11c.jpg
АРА haber ajansına konuşan Schallenberg, “Halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmeler sıfırdan az, çünkü Rusya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen tüm koşulları ve ilkeleri ayaklar altına aldı ve bir kenara attı. Lakin Rusya’yı tamamen göz ardı ederek uzun vadeli ve istikrarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmamız gerektiğini hayal etmek gerçekçi değil” ifadesini kullandı.“Rusya ile ilişkilerde, tüm duygusallığa rağmen, orantı duygusunu kaybetmemek gerekiyor” diyen Schallenberg, Polonya’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğindeki Rus heyetini AGİT toplantısına almama kararını eleştirdiğini ve bu bağlamda “çok sayıda olumlu tepki” aldığını söyledi.“Beğenin ya da beğenmeyin, gelecekte bu tür platformlara ihtiyacımız olacak” diyen Avusturyalı bakan, “Rusya, Avrupa’nın en büyük komşusu olmaya devam ediyor” diye ekledi.
rusya
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0e/1042655765_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7b531e76daf672dac24aa7e69c30677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, avusturya
rusya, avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya göz ardı edilemez

21:12 30.12.2022
© REUTERS / LISI NIESNERAlexander Schallenberg
Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
Abone olTelegram
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmelerin 'sıfırdan az' olduğunu ancak Rusya’nın da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.
АРА haber ajansına konuşan Schallenberg, “Halihazırda Avrupa ve Rusya arasında kesişmeler sıfırdan az, çünkü Rusya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen tüm koşulları ve ilkeleri ayaklar altına aldı ve bir kenara attı. Lakin Rusya’yı tamamen göz ardı ederek uzun vadeli ve istikrarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmamız gerektiğini hayal etmek gerçekçi değil” ifadesini kullandı.
Rusya ile ilişkilerde, tüm duygusallığa rağmen, orantı duygusunu kaybetmemek gerekiyor” diyen Schallenberg, Polonya’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğindeki Rus heyetini AGİT toplantısına almama kararını eleştirdiğini ve bu bağlamda “çok sayıda olumlu tepki” aldığını söyledi.
“Beğenin ya da beğenmeyin, gelecekte bu tür platformlara ihtiyacımız olacak” diyen Avusturyalı bakan, “Rusya, Avrupa’nın en büyük komşusu olmaya devam ediyor” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала