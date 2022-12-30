https://sputniknews.com.tr/20221230/ali-koc-dun-geceki-mactan-sonra-endiselerimiz-zirve-yapti-1065221031.html

Ali Koç: Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz zirve yaptı

Ali Koç: Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz zirve yaptı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T15:31+0300

2022-12-30T15:31+0300

2022-12-30T16:02+0300

spor

ali koç

hakem

tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

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Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına 'atanmak istemiyorum' bilgisi verdi. Bu bize biraz garip geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun öyle bir talebi yok. Bunu araştırdık, bu sisteme girilen bilgileri kendisi girmiyor, başkaları giriyor" dedi.Koç'un açıklamaları şöyle:"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulsa Serkan Çimen çıkar.Beşiktaş-Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır?MHK, TFF'yi yapay zeka ile uyutuyor.Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var... Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu; bu raporu hakem değil başkaları giriyor.Erkan Özdamar... Çürük raporu olayı var. Fiziken birinin askere gitmesine engel bir durumu varsa, ki olabilir. 'Nasıl hakem oluyor?' sorusunun bir açıklaması yok. Dün 12 kilometrenin üzerinde koştuakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor.Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan N'koudou'yu oyundan atamıyor. VAR'a gidiyor yine atamıyor. Bunun maçtaki takımlarla da bir ilgisi yok. Bilinçaltında atamıyor.Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor sadece 3 maç görev alabiliyor.Daha fazlasını söyleyeyim; Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek. Yani Süper Lig'de artık maça çıkamayacak. Alt kademelerde maça çıkmak ister mi kendi bilir ama artık Süper Lig'de maça çıkamayacak.Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz ancak bu gidişata ağır ve radikal kararlar almazsanız siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız.Sayın Erden Timur 'yaygara kopartılıyor' gibi bir laf etti. Evet kopartılıyor. Biz de yarıştayız, Ümraniyespor da yarışta. Biz herkes için çıktık buraya. Kıyamet kopuyorsa bir sebebi var. Bu öyle böyle bir hakem hatası değil.Yıllar önce Aziz Yıldırım 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Ben de 'Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum. Belki işin içinde bahis bile var! Bunu hayatın doğal akışına uygun göremeyiz."

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ali koç, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk)