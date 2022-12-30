https://sputniknews.com.tr/20221230/aerosmithin-vokalisti-steven-tyler-cinsel-saldiriyla-suclandi-1065219466.html

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler'a cinsel saldırı suçlaması

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler'a cinsel saldırı suçlaması

Dünyaca ünlü rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler, bir çocuğa cinsel istismarla suçlandı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T15:07+0300

2022-12-30T15:07+0300

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dünya

aerosmith

steven tyler

cinsel saldırı

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Ünlü rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler, Julia Holcomb isimli bir kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.Holcomb, Tyler'ın kendisini 1973-1976 yılları arasında istismar ettiğini belirtti.O dönemde reşit olmadığını belirten Holcomb, Tyler'a cinsel istismar, darp ve kasıtlı duygusal sıkıntı verme suçlamasıyla dava açtı.Dava, çocuklukta cinsel istismar iddiaları için zamanaşımı sürelerinden geçici olarak feragat eden Kaliforniya mevzuatı uyarınca açıldı.Holcomb, Tyler'ın annesini 16 yaşındayken kendisine velayet vermeye ikna ettiğini, bunun sonucunda onunla yaşamasına ve cinsel ilişkiye girmesine izin verdiğini ve 1973'ten yaklaşık 3 yıl sonrasına kadar birlikte olduklarını öne sürdü.Mayıs ayında rehabilitasyona giren Tyler konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Holcomb mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler’ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerine yer verdi.Daha önce Tyler, 2011 yılında yayınlanan biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiğini itiraf etmiş ve kitapta Julia Halcomb'dan bahsetmişti.

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aerosmith, steven tyler, cinsel saldırı