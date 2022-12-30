https://sputniknews.com.tr/20221230/2022de-taksi-yolculuklarinin-3te-1i-online-odendi-1065204014.html
2022'de taksi yolculuklarının 3'te 1'i online ödendi
2022'de taksi yolculuklarının 3'te 1'i online ödendi
'BiTaksi 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi'ne göre, taksi yolculuklarının üçte biri online ödendi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T02:20+0300
2022-12-30T02:20+0300
2022-12-30T02:20+0300
taksi
yaşam
online alışveriş
ödeme
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türkiye
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BiTaksi'nin 15 kenti kapsayan '2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi' açıklandı. Buna göre, en fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise saat 21.00 ila 01.00 arasında daha çok tercih edildi.Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Ataşehir, Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En uzun yolculuk 138 kilometrelik mesafeyle Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul'dan Sapanca'ya ve Kayseri'den Kapadokya'ya gerçekleşti.Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20'sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu.En fazla çağrı yapan kişi, 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı.BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı. BiTaksi kullanan sürücüler, 5 üzerinden ortalama 4.86 puan aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/taksimde-ticari-taksiler-denetlendi-devletimiz-dogru-yapiyor-1064768873.html
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taksi, online alışveriş, ödeme, temassız ödeme, türkiye
taksi, online alışveriş, ödeme, temassız ödeme, türkiye
2022'de taksi yolculuklarının 3'te 1'i online ödendi
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'BiTaksi 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi'ne göre, taksi yolculuklarının üçte biri online ödendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BiTaksi'nin 15 kenti kapsayan '2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi' açıklandı. Buna göre, en fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise saat 21.00 ila 01.00 arasında daha çok tercih edildi.
Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Ataşehir, Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En uzun yolculuk 138 kilometrelik mesafeyle Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul'dan Sapanca'ya ve Kayseri'den Kapadokya'ya gerçekleşti.
Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20'sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu.
En fazla çağrı yapan kişi, 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı.
BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı. BiTaksi kullanan sürücüler, 5 üzerinden ortalama 4.86 puan aldı.