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17 yaşındaki kızını boğarak öldüren annenin cezası belli oldu
17 yaşındaki kızını boğarak öldüren annenin cezası belli oldu
Ankara'da 17 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hamide Çakmak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T12:50+0300
2022-12-30T12:50+0300
yaşam
türkiye
müebbet
anne
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Ankara'da kızı Esma Nur Çakmak'ı (17) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hamide Çakmak, 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta Hamide Çakmak, polisi arayıp, kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak ve taraf avukatları katıldı.Mütalaaya karşı savunma yapan Çakmak, "Bir şey demiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.Çakmak'ın avukatı, tutuklu sanık Hamide Çakmak'ın cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanlar mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Çakmak'ın anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi" diye savuma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme, Hamide Çakmak'a müebbet hapis cezası verdi.
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türkiye, müebbet, anne
türkiye, müebbet, anne

17 yaşındaki kızını boğarak öldüren annenin cezası belli oldu

12:50 30.12.2022
© AAMahkeme salonu
Mahkeme salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Ankara'da 17 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hamide Çakmak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da kızı Esma Nur Çakmak'ı (17) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hamide Çakmak, 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta Hamide Çakmak, polisi arayıp, kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.
Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.
Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaaya karşı savunma yapan Çakmak, "Bir şey demiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Çakmak'ın avukatı, tutuklu sanık Hamide Çakmak'ın cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanlar mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Çakmak'ın anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi" diye savuma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, Hamide Çakmak'a müebbet hapis cezası verdi.
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