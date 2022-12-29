https://sputniknews.com.tr/20221229/yunanistan-turkiyenin-savas-tehditlerinden-korkmuyoruz-1065171874.html

Yunanistan: Türkiye'nin savaş tehditlerinden korkmuyoruz

Yunanistan: Türkiye'nin savaş tehditlerinden korkmuyoruz

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Economos, Çavuşoğlu'nun Atina'ya yönelik tehdit içeren açıklamalarına yanıt vererek, ülkesinin 'ne sindirildiğini ne de... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T16:37+0300

2022-12-29T16:37+0300

2022-12-29T16:45+0300

dünya

mevlüt çavuşoğlu

yunanistan

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Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Economos, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.Greek City Times'ın aktardığına göre Economos, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 'ne sindirildiğini ne de korktuğunu' belirtti.Economos, "Yunan hükümeti yalnızca uluslararası hukuku ve ulusal çıkarlarını temel alıyor. Türkiye'nin izlediği tehdit ve provokasyon taktiği, Yunanistan'ın ne sindirildiği ne de korktuğu anlamına gelmediği için hiçbir şekilde işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, "Türk yetkililerin çıkmaza girip aynı yolda yeni yılda da ilerlememesinde fayda var" diye konuştu.'Başka yüzyılları anımsatıyor'Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Georgios Arnaoutis de "Türkiye, artık tüm medeni ve seçkin ülkelerin uyguladığı kuralların olduğunu anlamalı. Kuralları beğenmiyorsunuz diye şiddet kullanma tehdidinde bulunmak başka yüzyılları anımsatıyor ama bu kesinlikle 21. yüzyılı değil" yorumunu yaptı.Arnaoutis, "Modern standartlara göre kaba ve benzeri görülmemiş olan şiddet tehdidinde Yunanistan, uluslararası hukukun öngördüğü tüm haklarını kullanarak kuralları uyguluyor" dedi.Bakan Çavuşoğlu, son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221229/cavusoglu-hulusi-pasa-ve-hakan-bey-dun-moskovadaydi-ben-de-lavrovla-gorusecegim-1065156893.html

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