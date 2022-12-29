https://sputniknews.com.tr/20221229/yildiz-yeni-bulunan-dogalgaz-arz-guvenligi-acisindan-stratejik-avantaj-saglamasi-icin-planlanmali-1065160506.html
Yıldız: Yeni bulunan doğalgaz arz güvenliği açısından stratejik avantaj sağlaması için planlanmalı
Yıldız: Yeni bulunan doğalgaz arz güvenliği açısından stratejik avantaj sağlaması için planlanmalı
Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız, “Yeni bulunan doğalgaz depolanarak, arz güvenliğimiz açısından stratejik bir avantaj sağlaması... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T12:33+0300
2022-12-29T12:33+0300
2022-12-29T12:33+0300
anlat bana
türkiye
recep tayyip erdoğan
doğalgaz
dursun yıldız
arz
güvenlik
enerji
stratejik
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Yıldız: Yeni bulunan doğalgaz arz güvenliği açısından stratejik avantaj sağlaması şeklinde planlanmalı 28.12.2022 ANLAT BANA
Yıldız: Yeni bulunan doğalgaz arz güvenliği açısından stratejik avantaj sağlaması şeklinde planlanmalı 28.12.2022 ANLAT BANA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 alanında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğinini açıklaması sonrası keşfin ekonomiye etkisi tartışılmaya başlandı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında da, Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı yeni keşif Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız tarafından değerlendirildi. Yıldız, “Gerçekçi bakacak olursak Türkiye’nin cari açığının önemli bölümü dışa bağlı enerji kaynaklarından ortaya çıkıyor. Bu yüzden bulunan her rezerv bizim açımızdan önemli ancak biraz daha gerçekçi bakacak olursak bu rezervlerin artması gerekiyor. İhtiyacımız çok fazla. Türkiye doğalgazda net bir ithalatçı, yurtdışına bağımlıyız. Bu gaz Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini maalesef ortadan kaldırmayacak. Mesela Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı 60 milyar metreküp ve bu yıllar içinde artmış. 2020’de bu talep yüzde 23 oranında arttı. Artan ihtiyacımızın karşılanabileceği kadar doğalgaz rezervinin bulunması bizi daha tatmin ederdi ancak bu rezerv de ekonomik olarak fayda sağlar” dedi.Doğalgaza talebin geçen yıllar içinde giderek arttığını kaydeden Yıldız, “2020 yılının Mayıs ayında ise Türkiye’de doğalgaz girişi 3.5 milyar metreküp iken bu miktar aralık ayında 7 milyar metreküpe çıkıyor. Türkiye’nin maksimum tüketimi ise 2022 yılının ocak ayında 287 milyon metreküp oluyor. 287 milyon metreküp ihtiyaç ortaya çıktığı zaman bunun karşılanması lazım. Bu karşılamayı iki yolla yapabilirsiniz bir LNG misyonlarınızla doğrudan gaz basarak yapabilirsiniz ya da depolayarak yapabilirsiniz. Türkiye dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini azaltabilmesi için talep artışlarında enerji arz güvenliğini sağlayacak kadar depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Depolama kapastemizi artırmamız gerekiyor. Hala depolama kapasitemiz 4 milyar metreküp ve geri üretim kapasitemiz de 45 milyon metreküp. Özetleyecek olursak yeni bulunan doğalgaz depolanarak, arz güvenliğimiz açısından stratejik bir avantaj sağlaması şeklinde planlanmalı. Bulunan gazın ekonomik faydası azalmaz, bunu stratejik avantaja dönüştürmek önemli” dedi.
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Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, recep tayyip erdoğan, doğalgaz, dursun yıldız, arz, güvenlik, enerji, stratejik, аудио
türkiye, recep tayyip erdoğan, doğalgaz, dursun yıldız, arz, güvenlik, enerji, stratejik, аудио
Yıldız: Yeni bulunan doğalgaz arz güvenliği açısından stratejik avantaj sağlaması için planlanmalı
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Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız, “Yeni bulunan doğalgaz depolanarak, arz güvenliğimiz açısından stratejik bir avantaj sağlaması şeklinde planlanmalı. Bulunan gazın ekonomik faydası azalmaz, bunu stratejik avantaja dönüştürmek önemli” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 alanında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğinini açıklaması sonrası keşfin ekonomiye etkisi tartışılmaya başlandı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında da, Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı yeni keşif Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız tarafından değerlendirildi. Yıldız, “Gerçekçi bakacak olursak Türkiye’nin cari açığının önemli bölümü dışa bağlı enerji kaynaklarından ortaya çıkıyor. Bu yüzden bulunan her rezerv bizim açımızdan önemli ancak biraz daha gerçekçi bakacak olursak bu rezervlerin artması gerekiyor. İhtiyacımız çok fazla. Türkiye doğalgazda net bir ithalatçı, yurtdışına bağımlıyız. Bu gaz Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini maalesef ortadan kaldırmayacak. Mesela Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı 60 milyar metreküp ve bu yıllar içinde artmış. 2020’de bu talep yüzde 23 oranında arttı. Artan ihtiyacımızın karşılanabileceği kadar doğalgaz rezervinin bulunması bizi daha tatmin ederdi ancak bu rezerv de ekonomik olarak fayda sağlar” dedi.
Doğalgaza talebin geçen yıllar içinde giderek arttığını kaydeden Yıldız, “2020 yılının Mayıs ayında ise Türkiye’de doğalgaz girişi 3.5 milyar metreküp iken bu miktar aralık ayında 7 milyar metreküpe çıkıyor. Türkiye’nin maksimum tüketimi ise 2022 yılının ocak ayında 287 milyon metreküp oluyor. 287 milyon metreküp ihtiyaç ortaya çıktığı zaman bunun karşılanması lazım. Bu karşılamayı iki yolla yapabilirsiniz bir LNG misyonlarınızla doğrudan gaz basarak yapabilirsiniz ya da depolayarak yapabilirsiniz. Türkiye dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini azaltabilmesi için talep artışlarında enerji arz güvenliğini sağlayacak kadar depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Depolama kapastemizi artırmamız gerekiyor. Hala depolama kapasitemiz 4 milyar metreküp ve geri üretim kapasitemiz de 45 milyon metreküp. Özetleyecek olursak yeni bulunan doğalgaz depolanarak, arz güvenliğimiz açısından stratejik bir avantaj sağlaması şeklinde planlanmalı. Bulunan gazın ekonomik faydası azalmaz, bunu stratejik avantaja dönüştürmek önemli” dedi.