https://sputniknews.com.tr/20221229/turkiye-rus-turistlerin-yeni-yil-kutlamalari-icin-sectigi-en-populer-ulke-1065184006.html

Türkiye, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için seçtiği en popüler ülke

Türkiye, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için seçtiği en popüler ülke

Rusya'nın en büyük çevrimiçi seyahat servislerinden Kupibilet, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için en çok tercih ettikleri yurtdışı destinasyonlarını... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-29T19:54+0300

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dünya

rus turist

rusya

türkiye

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Rezervasyon verilerini inceleyen çevrimiçi seyahat servisi Kupibilet uzmanları, Rus turistler arasında en popüler yurtdışı destinasyonu olan Türkiye’nin yeni yıl tatili rezervasyonlarında yüzde 28’lik payla listenin başında yer aldığını belirledi.Rus turistlerin yüzde 16'sı Ermenistan'ı, yüzde 7'si İsrail ve Azerbaycan'ı, yüzde 5'i Özbekistan'ı tercih etti. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Moldova, bu yıl ilk beşe giremedi.Yurtdışındaki en popüler sahil destinasyonları ise Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 3), Tayland ve Mısır (yüzde 2) olarak sıralandı.Yılbaşı tatili için yurtdışındaki biletlerin ortalama fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak ortalama 23.2 bin ruble oldu. Yurtiçi uçuşlarda ise fiyatlar yüzde 28 artarak 8 bin rubleye ulaştı.Yurtiçi seyahatlerde Moskova yüzde 23 ile en popüler destinasyon olurken, turistlerin yüzde 15'i St. Petersburg'u, yüzde 7'si ise Soçi'yi tercih etti. Önceki yıl talep gören Mahaçkale ve Krasnodar bu yıl ilk beşe giremeyerek yerlerini Mineralnye Vody ve Kaliningrad’a bıraktı.

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