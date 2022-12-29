https://sputniknews.com.tr/20221229/trabzonsporda-sakatlanan-edin-visca-ameliyat-oldu-1065163557.html
Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca ameliyat oldu
Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca ameliyat oldu
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren Edin Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve Boşnak futbolcunun ameliyat... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:42+0300
2022-12-29T13:42+0300
2022-12-29T13:42+0300
spor
trabzonspor
edin visca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065163634_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_1dc219ddc9719da60091af058ec81d40.jpg
Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Halil Polat, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065163634_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_923a78d7fb7856b008e6651a7aac0b7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, edin visca
Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca ameliyat oldu
Abone ol
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren Edin Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve Boşnak futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.
Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Halil Polat, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.