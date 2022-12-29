https://sputniknews.com.tr/20221229/trabzonspor-istanbulda-3-puan-birakti-detaylar-veri-macta-ele-alindi-1065182859.html

Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı

Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı

Son şampiyon Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle moralli geldiği İstanbul’dan ağır bir mağlubiyetle döndü. Karşılaşmanın detaylı analizi futbol performans... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T19:29+0300

2022-12-29T19:29+0300

2022-12-29T19:29+0300

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fenerbahçe spor kulübü

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Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı

Programın bu bölümünde Trabzonspor’un Vavacars Fatih Karagümrük maçındaki performansı Fenerbahçe ile oynadığı maçla kıyaslandı. Bordo Mavili takımın özellikle hücum alanında Fenerbahçe maçından daha iyi bir performans ortaya koyduğu ancak bunu sonuca yansıtamadığı görüldü. Programda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlardaki puan ortalamaları dinleyiciyle paylaşıldı. Ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor – Galatasaray ve Beşiktaş – Adana Demirspor maçlarına ilişkin de takımlara dair veriler ele alındı. Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Samet Akaydın’ın bu sezonki performansına ilişkin veriler de aktarıldı. Programın son bölümünde ise dünya genelinde tüm liglerde en iyi performans gösteren oyuncular sıralandı. Listenin ilk sırasındaki isim ise Lüksemburg liginde Hesperange forması giyen Fransız oyuncu Rayan Philippe yer alıyor. Oyuncu 14 maçta 17 gol 16 asist yapma başarısını gösterdi. İlk 10’da Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans gösteren Hollandalı Gakpo ve şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi de var.

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2022

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