https://sputniknews.com.tr/20221229/trabzonspor-istanbulda-3-puan-birakti-detaylar-veri-macta-ele-alindi-1065182859.html
Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı
Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı
Son şampiyon Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle moralli geldiği İstanbul’dan ağır bir mağlubiyetle döndü. Karşılaşmanın detaylı analizi futbol performans... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T19:29+0300
2022-12-29T19:29+0300
2022-12-29T19:29+0300
veri maç
radyo
trabzonspor
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
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Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı
Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı
Programın bu bölümünde Trabzonspor’un Vavacars Fatih Karagümrük maçındaki performansı Fenerbahçe ile oynadığı maçla kıyaslandı. Bordo Mavili takımın özellikle hücum alanında Fenerbahçe maçından daha iyi bir performans ortaya koyduğu ancak bunu sonuca yansıtamadığı görüldü. Programda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlardaki puan ortalamaları dinleyiciyle paylaşıldı. Ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor – Galatasaray ve Beşiktaş – Adana Demirspor maçlarına ilişkin de takımlara dair veriler ele alındı. Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Samet Akaydın’ın bu sezonki performansına ilişkin veriler de aktarıldı. Programın son bölümünde ise dünya genelinde tüm liglerde en iyi performans gösteren oyuncular sıralandı. Listenin ilk sırasındaki isim ise Lüksemburg liginde Hesperange forması giyen Fransız oyuncu Rayan Philippe yer alıyor. Oyuncu 14 maçta 17 gol 16 asist yapma başarısını gösterdi. İlk 10’da Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans gösteren Hollandalı Gakpo ve şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi de var.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
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radyo, trabzonspor, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, аудио
radyo, trabzonspor, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, аудио
Trabzonspor İstanbul’da 3 puan bıraktı, detaylar Veri Maç’ta ele alındı
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Son şampiyon Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle moralli geldiği İstanbul’dan ağır bir mağlubiyetle döndü. Karşılaşmanın detaylı analizi futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Programın bu bölümünde Trabzonspor’un Vavacars Fatih Karagümrük maçındaki performansı Fenerbahçe ile oynadığı maçla kıyaslandı. Bordo Mavili takımın özellikle hücum alanında Fenerbahçe maçından daha iyi bir performans ortaya koyduğu ancak bunu sonuca yansıtamadığı görüldü.
Programda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlardaki puan ortalamaları dinleyiciyle paylaşıldı.
Ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor – Galatasaray ve Beşiktaş – Adana Demirspor maçlarına ilişkin de takımlara dair veriler ele alındı. Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Samet Akaydın’ın bu sezonki performansına ilişkin veriler de aktarıldı.
Programın son bölümünde ise dünya genelinde tüm liglerde en iyi performans gösteren oyuncular sıralandı. Listenin ilk sırasındaki isim ise Lüksemburg liginde Hesperange forması giyen Fransız oyuncu Rayan Philippe yer alıyor. Oyuncu 14 maçta 17 gol 16 asist yapma başarısını gösterdi. İlk 10’da Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans gösteren Hollandalı Gakpo ve şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi de var.