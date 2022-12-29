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Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere ilişkin açıklama... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T16:48+0300
2022-12-29T16:48+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
gümrük ve ticaret bakanlığı
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Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere inceleme başlatıldı.Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı.Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.
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ticaret bakanlığı, gümrük ve ticaret bakanlığı
ticaret bakanlığı, gümrük ve ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı

16:48 29.12.2022
© FotoğrafTicaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere inceleme başlatıldı.
Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.
Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı.
Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.
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