https://sputniknews.com.tr/20221229/ticaret-bakanligi-gumruk-memuruna-tokat-goruntuleri-sonrasi-olay-hakkinda-inceleme-baslatti-1065172140.html

Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, gümrük memuruna tokat görüntüleri sonrası olay hakkında inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere ilişkin açıklama... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T16:48+0300

2022-12-29T16:48+0300

2022-12-29T16:48+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

gümrük ve ticaret bakanlığı

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Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülere inceleme başlatıldı.Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı.Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

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ticaret bakanlığı, gümrük ve ticaret bakanlığı