https://sputniknews.com.tr/20221229/striptiz-kulubunden-havalimaninda-mahsur-kalan-yolculara-ozel-teklif-1065158436.html
ABD'de striptiz kulübünden havalimanında mahsur kalan yolculara özel teklif
ABD'de striptiz kulübünden havalimanında mahsur kalan yolculara özel teklif
ABD Las Vegas'ta bulunan bir striptiz kulübü, iptal edilen uçuşlar nedeniyle, yolcuları havalimanında beklemek yerine kulübe çağırdığı bir kampanya ilan etti. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T11:46+0300
2022-12-29T11:46+0300
2022-12-29T11:49+0300
dünya
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uçuş
uçuş yasağı
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ABD Las Vegas'ta faaliet gösteren Larry Flynt's Hustler Club isimli bir striptiz kulübü, ABD'de son dönem hayatı felç eden fırtınalar nedeniyle uçağı iptal olan ya da ertelenen yolculara, havalimanında beklemek yerine kulüplerini ziyaret etme teklifinde bulundu. Kulüp, iptal olan bir uçuşa ait olan uçak bileti gösteren yolculara, havalimanı kapısından alınacakları ücretsiz bir ulaşım, ücretsiz bir içki ve ücretsiz giriş hakkı vereceğini duyurdu.ABD'deki şiddetli kar fırtınaları, büyük uçuş gecikme ve iptallerine neden oldu. ABD basınına göre, Southwest Airlines '1 Ocak'a kadar rezervasyonları kaldırdı'.Uçuş izleme hizmeti FlightAware'e göre ise, 27 Aralık itibariyle, yalnızca Kaliforniya'da 2.800'den fazla uçuş iptal edildi. Long Beach Havalimanı'nda yaklaşık 60, Hollywood Burbank Havalimanı'nda 80'den fazla, Ontario Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 50, John Wayne Havalimanı'nda ise yaklaşık 100 uçuş iptal edildi.21 Aralık'ta başlayan şiddetli fırtınalar sonucunda en az 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda yağma vakasının yaşandığı belirtildi.
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abd, striptiz, striptiz kulübü, uçuş, uçuş yasağı
abd, striptiz, striptiz kulübü, uçuş, uçuş yasağı
ABD'de striptiz kulübünden havalimanında mahsur kalan yolculara özel teklif
11:46 29.12.2022 (güncellendi: 11:49 29.12.2022) Abone ol
ABD Las Vegas'ta bulunan bir striptiz kulübü, iptal edilen uçuşlar nedeniyle, yolcuları havalimanında beklemek yerine kulübe çağırdığı bir kampanya ilan etti.
ABD Las Vegas'ta faaliet gösteren Larry Flynt's Hustler Club isimli bir striptiz kulübü, ABD'de son dönem hayatı felç eden fırtınalar nedeniyle uçağı iptal olan ya da ertelenen yolculara, havalimanında beklemek yerine kulüplerini ziyaret etme teklifinde bulundu.
Kulüp, iptal olan bir uçuşa ait olan uçak bileti gösteren yolculara, havalimanı kapısından alınacakları ücretsiz bir ulaşım, ücretsiz bir içki ve ücretsiz giriş hakkı vereceğini duyurdu.
ABD'deki şiddetli kar fırtınaları, büyük uçuş gecikme ve iptallerine neden oldu. ABD basınına göre, Southwest Airlines '1 Ocak'a kadar rezervasyonları kaldırdı'.
Uçuş izleme hizmeti FlightAware'e göre ise, 27 Aralık itibariyle, yalnızca Kaliforniya'da 2.800'den fazla uçuş iptal edildi. Long Beach Havalimanı'nda yaklaşık 60, Hollywood Burbank Havalimanı'nda 80'den fazla, Ontario Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 50, John Wayne Havalimanı'nda ise yaklaşık 100 uçuş iptal edildi.
21 Aralık'ta başlayan şiddetli fırtınalar sonucunda en az 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda yağma vakasının yaşandığı belirtildi.