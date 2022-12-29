https://sputniknews.com.tr/20221229/soyludan-catakliya-destek-ovunulecek-bir-devlet-adamidir-1065197134.html

Bakan Soylu'dan Çataklı'ya destek: Övünülecek bir devlet adamıdır

Bakan Soylu'dan Çataklı'ya destek: Övünülecek bir devlet adamıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu iddia edilen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya destek vererek, "Helal rızıkla... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T23:28+0300

2022-12-29T23:28+0300

2022-12-29T23:30+0300

türkiye

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ismail çataklı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063619374_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_81589b56f55f01206d82fcf77793a1fd.jpg

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı arasında yaşanan "FETÖ'cü kardeş" tartışması devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çataklı'ya şu sözlerle destek verdi:Ne olmuştu?CHP'li Özel ve Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım platformu Twitter'da tartışmıştı.Özel, Çataklı'nın kardeşinin 'FETÖ'den arandığını' ve geçen yıl Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti.Çataklı'nın kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini iddia eden Özel, "Süleyman Soylu sorumluluk altında olduğunu itiraf etmiş. Kardeşinin aranan listesinde olduğunu bilmeyenler teröristlerin ayakkabı numaralarını bilmekle övünüyor. Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.Özel'in açıklamasına yanıt veren Çataklı, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun Köstebek Özgür" dedi.Bunun üzerine Özel, "Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları... FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu? Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil..." ifadeleriyle yanıt vermişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ismail çataklı