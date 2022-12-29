https://sputniknews.com.tr/20221229/soyludan-catakliya-destek-ovunulecek-bir-devlet-adamidir-1065197134.html
Bakan Soylu'dan Çataklı'ya destek: Övünülecek bir devlet adamıdır
Bakan Soylu'dan Çataklı'ya destek: Övünülecek bir devlet adamıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu iddia edilen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya destek vererek, "Helal rızıkla... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:28+0300
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özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı arasında yaşanan "FETÖ'cü kardeş" tartışması devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çataklı'ya şu sözlerle destek verdi:Ne olmuştu?CHP'li Özel ve Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım platformu Twitter'da tartışmıştı.Özel, Çataklı'nın kardeşinin 'FETÖ'den arandığını' ve geçen yıl Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti.Çataklı'nın kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini iddia eden Özel, "Süleyman Soylu sorumluluk altında olduğunu itiraf etmiş. Kardeşinin aranan listesinde olduğunu bilmeyenler teröristlerin ayakkabı numaralarını bilmekle övünüyor. Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.Özel'in açıklamasına yanıt veren Çataklı, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun Köstebek Özgür" dedi.Bunun üzerine Özel, "Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları... FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu? Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil..." ifadeleriyle yanıt vermişti.
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ismail çataklı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ismail çataklı
Bakan Soylu'dan Çataklı'ya destek: Övünülecek bir devlet adamıdır
23:28 29.12.2022 (güncellendi: 23:30 29.12.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu iddia edilen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya destek vererek, "Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı arasında yaşanan "FETÖ'cü kardeş" tartışması devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çataklı'ya şu sözlerle destek verdi:
İsmail Çataklı; Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır. Tertemiz, lekesiz bir insandır. Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim Allah ondan razı olsun.
Ne olmuştu?
CHP'li Özel ve Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım platformu Twitter'da tartışmıştı.
Özel, Çataklı'nın kardeşinin 'FETÖ'den arandığını' ve geçen yıl Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti.
Çataklı'nın kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini iddia eden Özel, "Süleyman Soylu sorumluluk altında olduğunu itiraf etmiş. Kardeşinin aranan listesinde olduğunu bilmeyenler teröristlerin ayakkabı numaralarını bilmekle övünüyor. Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in açıklamasına yanıt veren Çataklı, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun Köstebek Özgür" dedi.
Bunun üzerine Özel, "Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları... FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu? Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil..." ifadeleriyle yanıt vermişti.