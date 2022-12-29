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Son 20 yılda Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişti?
Son 20 yılda Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişti?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
türkiye
nüfus
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Buna göre; cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Son 20 yılda Türkiye'nin nüfus yapısında yaşanan değişiklikler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik), инфографика
infografik, türkiye, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik), инфографика

Son 20 yılda Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişti?

19:49 29.12.2022
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Son 20 yılda Türkiye'nin nüfus yapısında yaşanan değişiklikler, Sputnik'in infografiğinde.
Son 20 yılda Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişti? - Sputnik Türkiye
Son 20 yılda Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişti? - Sputnik Türkiye
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