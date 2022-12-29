Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221229/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglu-ile-kaftancioglunun-soyluya-inandiklarini-dusunuyorum-1065155407.html
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:53+0300
2022-12-29T09:53+0300
politika
mehmet barlas
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/17/1059034032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9efd7166c4055cbac46038d6da31fc0.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.Barlas yazısında, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun, kendisini istemeyen CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı "Beni ezdirme" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'dan yardım istemesi Türkiye siyasetinde az rastlanır bir durum. Peki İmamoğlu ne cevap verdi? İBB'ye alınan 557 terör örgütü üyesi hakkında kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını, bütün sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu'yu arayarak yardım isteme konusunu da tahmin edeceğiniz gibi reddetti. Reddetti ama akıllara takılan soruları da cevapsız bıraktı. Peki sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html
https://sputniknews.com.tr/20221228/murat-ongun-soylunun-pkknin-dag-kadrosunda-dedigi-itfaiyeci-sehit-kardesi-cikti-1065141220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/17/1059034032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abf1ed0d74d50a5c66c94cf148731bef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet barlas, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
mehmet barlas, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, süleyman soylu, içişleri bakanlığı

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum

09:53 29.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu: İmamoğlu bana 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz?' demişti
Dün, 15:49
Barlas yazısında, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun, kendisini istemeyen CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı "Beni ezdirme" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'dan yardım istemesi Türkiye siyasetinde az rastlanır bir durum. Peki İmamoğlu ne cevap verdi? İBB'ye alınan 557 terör örgütü üyesi hakkında kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını, bütün sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu'yu arayarak yardım isteme konusunu da tahmin edeceğiniz gibi reddetti. Reddetti ama akıllara takılan soruları da cevapsız bıraktı. Peki sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
POLİTİKA
Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK’nın dağ kadrosunda' dediği itfaiyeci, şehit kardeşidir
Dün, 19:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала