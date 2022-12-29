https://sputniknews.com.tr/20221229/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglu-ile-kaftancioglunun-soyluya-inandiklarini-dusunuyorum-1065155407.html
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:53+0300
2022-12-29T09:53+0300
2022-12-29T09:53+0300
politika
mehmet barlas
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.Barlas yazısında, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun, kendisini istemeyen CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı "Beni ezdirme" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'dan yardım istemesi Türkiye siyasetinde az rastlanır bir durum. Peki İmamoğlu ne cevap verdi? İBB'ye alınan 557 terör örgütü üyesi hakkında kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını, bütün sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu'yu arayarak yardım isteme konusunu da tahmin edeceğiniz gibi reddetti. Reddetti ama akıllara takılan soruları da cevapsız bıraktı. Peki sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html
https://sputniknews.com.tr/20221228/murat-ongun-soylunun-pkknin-dag-kadrosunda-dedigi-itfaiyeci-sehit-kardesi-cikti-1065141220.html
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mehmet barlas, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
mehmet barlas, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
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Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.
Barlas yazısında
, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun, kendisini istemeyen CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı "Beni ezdirme" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'dan yardım istemesi Türkiye siyasetinde az rastlanır bir durum. Peki İmamoğlu ne cevap verdi? İBB'ye alınan 557 terör örgütü üyesi hakkında kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını, bütün sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu'yu arayarak yardım isteme konusunu da tahmin edeceğiniz gibi reddetti. Reddetti ama akıllara takılan soruları da cevapsız bıraktı. Peki sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum
." ifadesini kullandı.