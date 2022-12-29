https://sputniknews.com.tr/20221229/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglu-ile-kaftancioglunun-soyluya-inandiklarini-dusunuyorum-1065155407.html

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum

Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T09:53+0300

2022-12-29T09:53+0300

2022-12-29T09:53+0300

politika

mehmet barlas

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

canan kaftancıoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediği iddiasını köşesine taşıdı. Barlas, "Sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum" görüşünü savundu.Barlas yazısında, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun, kendisini istemeyen CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı "Beni ezdirme" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'dan yardım istemesi Türkiye siyasetinde az rastlanır bir durum. Peki İmamoğlu ne cevap verdi? İBB'ye alınan 557 terör örgütü üyesi hakkında kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını, bütün sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu'yu arayarak yardım isteme konusunu da tahmin edeceğiniz gibi reddetti. Reddetti ama akıllara takılan soruları da cevapsız bıraktı. Peki sizce Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na mı inanır yoksa Soylu'ya mı? Ben, Soylu'ya inandıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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mehmet barlas, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, süleyman soylu, içişleri bakanlığı