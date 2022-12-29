https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-ve-cin-ayda-bilimsel-istasyon-kuracak-1065172683.html

Rusya ve Çin Ay'da bilimsel istasyon kuracak

Rusya ve Çin Ay'da bilimsel istasyon kuracak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin 2023-2027 yılları için belirlenen ve bilimsel ay istasyonu kurulmasına yönelik hükümetler... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:03+0300

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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin hükümetleri arasında 25 Kasım’da Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Çin hükümetleri arasında, Dünya'nın doğal uydusunun araştırılmasında ciddi bir adım olan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun oluşturulmasında işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı” denildi.Rus-Çin ortak programının imzalandığı gün Bloomberg, Çin'in 2028 yılına kadar Ay'da sığınak ve iniş modülü bulunan bir üs inşa etme planını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-ve-cin-karsilikli-olarak-uydu-konumlandirma-sistemlerini-yerlestirme-konusunda-anlasti-1061678791.html

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