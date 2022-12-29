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https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-ve-cin-ayda-bilimsel-istasyon-kuracak-1065172683.html
Rusya ve Çin Ay'da bilimsel istasyon kuracak
Rusya ve Çin Ay'da bilimsel istasyon kuracak
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin 2023-2027 yılları için belirlenen ve bilimsel ay istasyonu kurulmasına yönelik hükümetler... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:03+0300
2022-12-29T17:03+0300
dünya
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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin hükümetleri arasında 25 Kasım’da Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Çin hükümetleri arasında, Dünya'nın doğal uydusunun araştırılmasında ciddi bir adım olan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun oluşturulmasında işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı” denildi.Rus-Çin ortak programının imzalandığı gün Bloomberg, Çin'in 2028 yılına kadar Ay'da sığınak ve iniş modülü bulunan bir üs inşa etme planını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/rusya-ve-cin-karsilikli-olarak-uydu-konumlandirma-sistemlerini-yerlestirme-konusunda-anlasti-1061678791.html
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rusya, çin, uzay, roscosmos, ay
rusya, çin, uzay, roscosmos, ay

Rusya ve Çin Ay'da bilimsel istasyon kuracak

17:03 29.12.2022
© AP Photo / Marco UgarteAy
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin 2023-2027 yılları için belirlenen ve bilimsel ay istasyonu kurulmasına yönelik hükümetler arası anlaşmayı da içeren işbirliği geliştirme programını onayladığı açıklandı.
Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin hükümetleri arasında 25 Kasım’da Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Çin hükümetleri arasında, Dünya'nın doğal uydusunun araştırılmasında ciddi bir adım olan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun oluşturulmasında işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı” denildi.
Rus-Çin ortak programının imzalandığı gün Bloomberg, Çin'in 2028 yılına kadar Ay'da sığınak ve iniş modülü bulunan bir üs inşa etme planını açıklamıştı.
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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Rusya ve Çin, karşılıklı olarak uydu konumlandırma sistemlerini yerleştirme konusunda anlaştı
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