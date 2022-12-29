https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-yonunde-ilerleyisini-surduruyor-1065186843.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleriyle girdikleri çatışmalar sonucunda avantajlı mevziler ve yeni... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T20:50+0300

2022-12-29T20:50+0300

2022-12-29T20:50+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri aktardı.Rus askerlerin Donetsk yönünde ilerledikleri sırada daha avantajlı mevzilere geçtiklerini ve yeni bölgeler ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, bu yönde düşmanın bir günlük kayıplarının 80’in üzerinde asker, 4 piyade muharebe aracı, 3 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil olduğu bilgisini verdi.Konaşenkov, Kupyansk yönünde Rus birliklerinin Harkov bölgesinin Timkovka, Kislovka ve Berestovoye yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ağır kayıplar verdirdiğini vurgulayarak, 20'den fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobilin imha edildiğini kaydetti.Rus komutan, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 95. Hava Taarruz Tugayı birimlerine yönelik topçu atışları ve hava saldırılarında, 70’in üzerinde Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 5 kamyonetin etkisiz hale getirildiği vurgusunu yaptı.

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