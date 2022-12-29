https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ukraynali-politikacilar-muzakere-etmekten-aciz-1065184115.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukraynalı politikacılar müzakere etmekten aciz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukraynalı politikacılar müzakere etmekten aciz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şu anki Ukraynalı politikacıların çoğunun müzakere etmekten aciz olduğunu belirtti. Rus Bakana göre Kiev'de artık ‘aklı başında... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T19:55+0300

2022-12-29T19:55+0300

2022-12-29T19:55+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şu anki Ukraynalı politikacıların çoğunun müzakere etmekten aciz olduğunu belirtti.Sputnik’e demecinde konuya ilişkin açıklamada bulunan Lavrov, “Şu anki Ukraynalı siyasiler takımı pazarlık yapma konusundaki acizliği ile herkes tarafından iyi biliniyor. Aralarından birçoğu düpedüz Rus düşmanı” diye konuştu.Ukrayna'da ‘muhalifleri sorgusuz sualsiz cezalandırma’ uygulamasının yaygın olduğuna, bu nedenle ülkede ‘makul siyasetçi’ kalmadığına dikkat çeken Lavrov, “Daha sonra Kiev'de aklı başında bir siyasi belirebilir mi? Bekleyelim, görelim” ifadelerini kullandı.Lavrov aynı röportajda Rus yetkililerin Ukrayna tarafının önerdiği şartlar üzerinden kendisi ile diyalog kurmayı reddettiğini açıkladı.

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