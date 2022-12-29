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Rus nükleer denizaltısı 'İmparator 3. Aleksandr' suya indirildi
Rus nükleer denizaltısı 'İmparator 3. Aleksandr' suya indirildi
Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:06+0300
2022-12-29T17:09+0300
savunma
nükleer denizaltı
rusya
vladimir putin
sergey şoygu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun katılımıyla video konferans yoluyla, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne yeni savaş araçlarının teslim töreni gerçekleştirildi.Törende konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Sayın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, nükleer denizaltı kruvazörü İmparator 3. Aleksandr suya indirilmeye hazır. Harekete geçmemize izin verirmisiniz” ifadeleri üzerine Putin, “İzin veriyorum” dedi.Törende, İmparator 3. Aleksandr nükleer denizaltısının deniz testlerinin Haziran 2023'te başlayacağı belirtilerek, tüm silah sistemlerinin kullanım amaçlarına göre test edilip kontrol edileceği kaydedildi.Nükleer denizaltı İmparator 3. Aleksandr, Severodvinsk kentindeki Sevmaş tersanesinde Borey-A projesi kapsamında inşa edildi.Rus askeri yetkililere göre, Bulava kıtalararası balistik füzelerle donatılmış Borey ve Borey-A projeleri kapsamında geliştirilen 4. nesil nükleer denizaltıları önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.Rus donanmasına Bulava balistik füzelerle donatılan yeni nükleer denizaltı katıldıÖte yandan Rusya Donanması, Bulava balistik füzelerle donatılan 'Generalissimus Suvorov' stratejik nükleer denizaltıyla takviye edildi.Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, tören sırasında, “Generalissimus Suvorov nükleer füze denizaltı kruvazörü, devlet testlerini başarıyla tamamladı. Denizaltı, deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekme törenine hazır” dedi.Putin, “Deniz Kuvvetleri’ne katılan gemilerde deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekilmesine izin veriyorum” ifadelerini kullandı.Tören sırasında, ‘Grad’ küçük füze gemisi ile ‘Anatoliy Şlemov’ mayın tarama gemisi de donanmaya katıldı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Generalissimus Suvorov denizaltısının test sırasında Bulava füzesini fırlattığını bildirmişti. Beyaz Deniz’den fırlatılan füzenin Kamçatka’daki hedefi başarıyla vurduğu belirtilmişti.Borey-A projesindeki denizaltıların ikincisi olan Generalissimus Suvorov, Sevmaş şirketi tarafından Severodvinsk şehrinde inşa edildi.Dördüncü nesil füze denizaltılarından olan Generalissimus Suvorov, modern füze ve torpido silahları, navigasyon, radar ve sonar silah sistemleri ile donatıldı. Denizaltı, yüksek manevra kabiliyeti ve akustik görünmezlik gibi özelliklere sahip.Borey ve Borey-A ailesinden nükleer denizaltılar Bulava kıtalararası balistik füzeyle donatılıyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki onlarca yıl boyunca, deniz tabanlı stratejik nükleer güçlerin temelini oluşturacak.
https://sputniknews.com.tr/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html
https://sputniknews.com.tr/20221226/rus-stratejik-ucaklari-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1065065819.html
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nükleer denizaltı, rusya, vladimir putin, sergey şoygu
nükleer denizaltı, rusya, vladimir putin, sergey şoygu

Rus nükleer denizaltısı 'İmparator 3. Aleksandr' suya indirildi

17:06 29.12.2022 (güncellendi: 17:09 29.12.2022)
© SputnikBorey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu.
Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Sputnik
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Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun katılımıyla video konferans yoluyla, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne yeni savaş araçlarının teslim töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Sayın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, nükleer denizaltı kruvazörü İmparator 3. Aleksandr suya indirilmeye hazır. Harekete geçmemize izin verirmisiniz” ifadeleri üzerine Putin, “İzin veriyorum” dedi.
Törende, İmparator 3. Aleksandr nükleer denizaltısının deniz testlerinin Haziran 2023'te başlayacağı belirtilerek, tüm silah sistemlerinin kullanım amaçlarına göre test edilip kontrol edileceği kaydedildi.
Nükleer denizaltı İmparator 3. Aleksandr, Severodvinsk kentindeki Sevmaş tersanesinde Borey-A projesi kapsamında inşa edildi.
Rus askeri yetkililere göre, Bulava kıtalararası balistik füzelerle donatılmış Borey ve Borey-A projeleri kapsamında geliştirilen 4. nesil nükleer denizaltıları önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.
Putin - Şoygu / Donanma Günü Kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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Putin’den yeni Deniz Doktrini açıklaması: Ulusal çıkarlarımızın sınırlarını açıkça belirledik
31 Temmuz, 10:38

Rus donanmasına Bulava balistik füzelerle donatılan yeni nükleer denizaltı katıldı

Öte yandan Rusya Donanması, Bulava balistik füzelerle donatılan 'Generalissimus Suvorov' stratejik nükleer denizaltıyla takviye edildi.
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, tören sırasında, “Generalissimus Suvorov nükleer füze denizaltı kruvazörü, devlet testlerini başarıyla tamamladı. Denizaltı, deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekme törenine hazır” dedi.
Putin, “Deniz Kuvvetleri’ne katılan gemilerde deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekilmesine izin veriyorum” ifadelerini kullandı.
Tören sırasında, ‘Grad’ küçük füze gemisi ile ‘Anatoliy Şlemov’ mayın tarama gemisi de donanmaya katıldı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Generalissimus Suvorov denizaltısının test sırasında Bulava füzesini fırlattığını bildirmişti. Beyaz Deniz’den fırlatılan füzenin Kamçatka’daki hedefi başarıyla vurduğu belirtilmişti.
Borey-A projesindeki denizaltıların ikincisi olan Generalissimus Suvorov, Sevmaş şirketi tarafından Severodvinsk şehrinde inşa edildi.
Dördüncü nesil füze denizaltılarından olan Generalissimus Suvorov, modern füze ve torpido silahları, navigasyon, radar ve sonar silah sistemleri ile donatıldı. Denizaltı, yüksek manevra kabiliyeti ve akustik görünmezlik gibi özelliklere sahip.
Borey ve Borey-A ailesinden nükleer denizaltılar Bulava kıtalararası balistik füzeyle donatılıyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki onlarca yıl boyunca, deniz tabanlı stratejik nükleer güçlerin temelini oluşturacak.
Hipersonik Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
SAVUNMA
Rus stratejik uçakları hipersonik silahlarla donatılacak
26 Aralık, 20:38
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