https://sputniknews.com.tr/20221229/rus-nukleer-denizaltisi-imparator-3-aleksandr-suya-indirildi-1065172975.html

Rus nükleer denizaltısı 'İmparator 3. Aleksandr' suya indirildi

Rus nükleer denizaltısı 'İmparator 3. Aleksandr' suya indirildi

Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:06+0300

2022-12-29T17:06+0300

2022-12-29T17:09+0300

savunma

nükleer denizaltı

rusya

vladimir putin

sergey şoygu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun katılımıyla video konferans yoluyla, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne yeni savaş araçlarının teslim töreni gerçekleştirildi.Törende konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Sayın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, nükleer denizaltı kruvazörü İmparator 3. Aleksandr suya indirilmeye hazır. Harekete geçmemize izin verirmisiniz” ifadeleri üzerine Putin, “İzin veriyorum” dedi.Törende, İmparator 3. Aleksandr nükleer denizaltısının deniz testlerinin Haziran 2023'te başlayacağı belirtilerek, tüm silah sistemlerinin kullanım amaçlarına göre test edilip kontrol edileceği kaydedildi.Nükleer denizaltı İmparator 3. Aleksandr, Severodvinsk kentindeki Sevmaş tersanesinde Borey-A projesi kapsamında inşa edildi.Rus askeri yetkililere göre, Bulava kıtalararası balistik füzelerle donatılmış Borey ve Borey-A projeleri kapsamında geliştirilen 4. nesil nükleer denizaltıları önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.Rus donanmasına Bulava balistik füzelerle donatılan yeni nükleer denizaltı katıldıÖte yandan Rusya Donanması, Bulava balistik füzelerle donatılan 'Generalissimus Suvorov' stratejik nükleer denizaltıyla takviye edildi.Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, tören sırasında, “Generalissimus Suvorov nükleer füze denizaltı kruvazörü, devlet testlerini başarıyla tamamladı. Denizaltı, deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekme törenine hazır” dedi.Putin, “Deniz Kuvvetleri’ne katılan gemilerde deniz kuvvetleri bayrağının göndere çekilmesine izin veriyorum” ifadelerini kullandı.Tören sırasında, ‘Grad’ küçük füze gemisi ile ‘Anatoliy Şlemov’ mayın tarama gemisi de donanmaya katıldı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Generalissimus Suvorov denizaltısının test sırasında Bulava füzesini fırlattığını bildirmişti. Beyaz Deniz’den fırlatılan füzenin Kamçatka’daki hedefi başarıyla vurduğu belirtilmişti.Borey-A projesindeki denizaltıların ikincisi olan Generalissimus Suvorov, Sevmaş şirketi tarafından Severodvinsk şehrinde inşa edildi.Dördüncü nesil füze denizaltılarından olan Generalissimus Suvorov, modern füze ve torpido silahları, navigasyon, radar ve sonar silah sistemleri ile donatıldı. Denizaltı, yüksek manevra kabiliyeti ve akustik görünmezlik gibi özelliklere sahip.Borey ve Borey-A ailesinden nükleer denizaltılar Bulava kıtalararası balistik füzeyle donatılıyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki onlarca yıl boyunca, deniz tabanlı stratejik nükleer güçlerin temelini oluşturacak.

https://sputniknews.com.tr/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html

https://sputniknews.com.tr/20221226/rus-stratejik-ucaklari-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1065065819.html

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nükleer denizaltı, rusya, vladimir putin, sergey şoygu