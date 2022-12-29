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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/rus-hackerlar-rusyaya-karsi-savasan-nato-subaylarinin-verilerini-yayinladi-1065162447.html
Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı
Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı
Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:12+0300
2022-12-29T13:12+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
hacker
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RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.
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rusya, nato, hacker
rusya, nato, hacker

Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı

13:12 29.12.2022
© Flickr / Ivan David Gomez ArceHacker grubu
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Flickr / Ivan David Gomez Arce
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Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin verilerini yayınladı.
RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.
Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.
Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.
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