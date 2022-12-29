https://sputniknews.com.tr/20221229/rus-hackerlar-rusyaya-karsi-savasan-nato-subaylarinin-verilerini-yayinladi-1065162447.html
Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı
Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı
Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:12+0300
2022-12-29T13:12+0300
2022-12-29T13:12+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
hacker
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RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.
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rusya, nato, hacker
Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı
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Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin verilerini yayınladı.
RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.
Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.
Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.