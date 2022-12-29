https://sputniknews.com.tr/20221229/rus-hackerlar-rusyaya-karsi-savasan-nato-subaylarinin-verilerini-yayinladi-1065162447.html

Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı

Rus hackerlar, Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı

Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T13:12+0300

2022-12-29T13:12+0300

2022-12-29T13:12+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

hacker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101477/00/1014770099_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_71c98d6a1a3f76eba06eb570442cabd8.jpg

RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, hacker