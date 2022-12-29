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https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-ve-si-30-aralikta-video-konferans-yoluyla-gorusecek-1065173689.html
Putin ve Şi, 30 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek
Putin ve Şi, 30 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping’in 30 Aralık Cuma günü video konferans yoluyla gerçekleşecek görüşmede, ikili ilişkileri ve acil... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:10+0300
2022-12-29T17:10+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
rusya
çin
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Öncelikle ikili Rusya-Çin ilişkileri ele alınacak. Biliyorsunuz ki iki ülke arasındaki ticaret hızla büyüyor. Elbette en acil bölgesel sorunlarla ilgili görüş alış verişi yapılacak. Bu sorunlar arasında Rusya’ya yakın olanlar da var Çin’e yakın olanlar da. Liderlerimiz, gerçek stratejik ortaklık havasında bu sorunları değerlendirecek” açıklamasında bulundu.Görüşmenin yarın sabah saatlerinde yapılacağını belirten Peskov, liderler arasındaki selamlaşma kısmının basına açık gerçekleşeceğini, ardından görüşmenin basına kapalı formatta devam edeceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/peskov-putin-yil-sonuna-kadar-cin-lideri-siyle-temas-kurmayi-planliyor-1065033063.html
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vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, görüşme
vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, görüşme

Putin ve Şi, 30 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek

17:10 29.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin ile Şi Cinping
Vladimir Putin ile Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Sputnik
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping’in 30 Aralık Cuma günü video konferans yoluyla gerçekleşecek görüşmede, ikili ilişkileri ve acil bölgesel sorunları değerlendireceği açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Öncelikle ikili Rusya-Çin ilişkileri ele alınacak. Biliyorsunuz ki iki ülke arasındaki ticaret hızla büyüyor. Elbette en acil bölgesel sorunlarla ilgili görüş alış verişi yapılacak. Bu sorunlar arasında Rusya’ya yakın olanlar da var Çin’e yakın olanlar da. Liderlerimiz, gerçek stratejik ortaklık havasında bu sorunları değerlendirecek” açıklamasında bulundu.
Görüşmenin yarın sabah saatlerinde yapılacağını belirten Peskov, liderler arasındaki selamlaşma kısmının basına açık gerçekleşeceğini, ardından görüşmenin basına kapalı formatta devam edeceğini bildirdi.
Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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Peskov: Putin, yıl sonuna kadar Çin lideri Şi'yle temas kurmayı planlıyor
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