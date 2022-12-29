https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-ve-si-30-aralikta-video-konferans-yoluyla-gorusecek-1065173689.html

Putin ve Şi, 30 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek

Putin ve Şi, 30 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping’in 30 Aralık Cuma günü video konferans yoluyla gerçekleşecek görüşmede, ikili ilişkileri ve acil... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:10+0300

2022-12-29T17:10+0300

2022-12-29T17:10+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

rusya

çin

görüşme

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Öncelikle ikili Rusya-Çin ilişkileri ele alınacak. Biliyorsunuz ki iki ülke arasındaki ticaret hızla büyüyor. Elbette en acil bölgesel sorunlarla ilgili görüş alış verişi yapılacak. Bu sorunlar arasında Rusya’ya yakın olanlar da var Çin’e yakın olanlar da. Liderlerimiz, gerçek stratejik ortaklık havasında bu sorunları değerlendirecek” açıklamasında bulundu.Görüşmenin yarın sabah saatlerinde yapılacağını belirten Peskov, liderler arasındaki selamlaşma kısmının basına açık gerçekleşeceğini, ardından görüşmenin basına kapalı formatta devam edeceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/peskov-putin-yil-sonuna-kadar-cin-lideri-siyle-temas-kurmayi-planliyor-1065033063.html

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