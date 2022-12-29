https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-ekonomide-yabanci-yatirim-uzerindeki-kontrolu-guclendiren-yasalari-imzaladi-1065189694.html

Putin, ekonomide yabancı yatırım üzerindeki kontrolü güçlendiren yasaları imzaladı

Putin, ekonomide yabancı yatırım üzerindeki kontrolü güçlendiren yasaları imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ekonomisinin stratejik öneme sahip sektörlerinde yabancı yatırım üzerindeki kontrolü artıran yasaları imzaladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T22:00+0300

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rusya

vladimir putin

ekonomi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin stratejik öneme sahip sektörlerinde yabancı yatırım üzerindeki kontrolü güçlendirmeyi amaçlayan iki yasa paketini imzaladı. İlgili belge federal yasal bilgi portalında yayınlandı.Yasalar, faaliyetleri devletin savunması ve güvenliği için stratejik öneme sahip kuruluşlarda yabancı yatırımların uygulanmasında ortaya çıkan riskleri önlemek ve bu alandaki yasal düzenlemeleri ve ülkedeki yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlıyor.Birinci yasa, Rusya’daki yabancı yatırımların kontrolü için hükümet komisyonunun başkanını, yabancı bir yatırımcının Rus iş çevreleriyle yaptığı işlem hakkında bilgilendirme prosedürünü detaylandırıyor.İkinci yasa, yabancı bir yatırımcının kontrolü altındaki stratejik şirkete, izin verilen belirli türdeki biyo-kaynakların çıkarılması (yakalanması) hakkı verilmesini gerektiren işlemlerin zorunlu ön onayını ve devlet makamlarının kararlarının alınmasını zorunlu kılıyor.Rus parlamenterlere göre kabul edilen normlar, yabancı yatırımcıların başvurularını değerlendirme süresini kısaltacağı gibi alınan kararları daha anlaşılır ve şeffaf hale getirecek.

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