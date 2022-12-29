https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojye-bolgelerinin-savcilarini-atadi-1065173823.html

Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı

Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:13+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine savcıların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname normatif yasal düzenlemeler portalında yayınlandı.Kararnameye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savcılığına Andrey Spivak, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) savcılığına Gleb Mihaylov, Herson Bölgesi savcılığına Andrey Petrov ve Zaporojye Bölgesi savcılığına Kirill Osipçuk atandı.Kasım ayında, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un kararnamesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılıkları kurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-yeni-bolgelerin-nazilestirilmeden-korunmasi-oncelikli-gorev-1065139024.html

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rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, savcı, atama, vladimir putin