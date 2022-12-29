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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojye-bolgelerinin-savcilarini-atadi-1065173823.html
Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı
Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:13+0300
2022-12-29T17:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
herson
zaporojye
savcı
atama
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine savcıların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname normatif yasal düzenlemeler portalında yayınlandı.Kararnameye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savcılığına Andrey Spivak, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) savcılığına Gleb Mihaylov, Herson Bölgesi savcılığına Andrey Petrov ve Zaporojye Bölgesi savcılığına Kirill Osipçuk atandı.Kasım ayında, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un kararnamesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılıkları kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-yeni-bolgelerin-nazilestirilmeden-korunmasi-oncelikli-gorev-1065139024.html
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rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, savcı, atama, vladimir putin
rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, savcı, atama, vladimir putin

Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı

17:13 29.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine savcıların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname normatif yasal düzenlemeler portalında yayınlandı.
Kararnameye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savcılığına Andrey Spivak, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) savcılığına Gleb Mihaylov, Herson Bölgesi savcılığına Andrey Petrov ve Zaporojye Bölgesi savcılığına Kirill Osipçuk atandı.
Kasım ayında, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un kararnamesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılıkları kurulmuştu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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