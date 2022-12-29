https://sputniknews.com.tr/20221229/putin-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojye-bolgelerinin-savcilarini-atadi-1065173823.html
Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı
Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:13+0300
2022-12-29T17:13+0300
2022-12-29T17:13+0300
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine savcıların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname normatif yasal düzenlemeler portalında yayınlandı.Kararnameye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savcılığına Andrey Spivak, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) savcılığına Gleb Mihaylov, Herson Bölgesi savcılığına Andrey Petrov ve Zaporojye Bölgesi savcılığına Kirill Osipçuk atandı.Kasım ayında, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un kararnamesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılıkları kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-yeni-bolgelerin-nazilestirilmeden-korunmasi-oncelikli-gorev-1065139024.html
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rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, savcı, atama, vladimir putin
rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, savcı, atama, vladimir putin
Putin, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılarını atadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine savcıların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname normatif yasal düzenlemeler portalında yayınlandı.
Kararnameye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savcılığına Andrey Spivak, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) savcılığına Gleb Mihaylov, Herson Bölgesi savcılığına Andrey Petrov ve Zaporojye Bölgesi savcılığına Kirill Osipçuk atandı.
Kasım ayında, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un kararnamesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin savcılıkları kurulmuştu.