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Prof. Dr. Özlü: Hasta olan, semptomu olan çocukları bir hafta evde izole edin, okula göndermeyin
Prof. Dr. Özlü: Hasta olan, semptomu olan çocukları bir hafta evde izole edin, okula göndermeyin
Son dönemde okullarda hızla artan ve ardından aile bireylerini de etkisi altına grip salgını ile ilgili uzmanlar, salgının daha fazla yayılmaması için hasta... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
grip
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sıra okula giden çocuğu olan ailelerde grip hastalığının eksik olmadığını söyledi.Özlü, "Solunum yolu enfeksiyonlarının biri bitmeden, diğeri başlıyor. Öğretmenler, okul çalışanları da aynı durumda. Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, Covid, diğer coronavirüsler, adenovirüs gibi pek çok virüs dolaşımda. Bu tür enfeksiyonlarda kreşler, anaokulları ve ilkokullardan başlamak üzere okullar adeta fidelik işlevi görür. İlk aşamada öğrenciler kendi aralarında virüsü birbirlerine bulaştırırlar. Ardından okuldan evlere ve topluma ikinci dalga yayılır. Bu zinciri kırmanın en etkili yolu: hasta olan, semptomu olan çocukların bir hafta evde izole olması ve okula gönderilmemesi” dedi.Okula, kreşe gidemeyen hasta çocukların, büyükannelere, büyükbabalara bırakılmaması gerektiğini de vurgulayan Özlü “Çünkü büyükanne ve büyükbabalar enfeksiyon risk grubundadırlar. Bu yaş gruplarında enfeksiyon daha ağır ve komplike geçebiliyor. Torun sevgimiz, kırılma noktamız olmasın” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221215/koronaviruste-yeni-hasta-profili-kronik-grip-hastalarin-cogu-bir-gun-iyi-bir-gun-kotu--1064613950.html
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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, grip, bulaşıcı hastalık
türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, grip, bulaşıcı hastalık

Prof. Dr. Özlü: Hasta olan, semptomu olan çocukları bir hafta evde izole edin, okula göndermeyin

08:33 29.12.2022
© İHA / BEKİR KOCASağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA / BEKİR KOCA
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Son dönemde okullarda hızla artan ve ardından aile bireylerini de etkisi altına grip salgını ile ilgili uzmanlar, salgının daha fazla yayılmaması için hasta olan, semptomu olan çocukları bir hafta evde izole edilmesi ve okula gönderilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sıra okula giden çocuğu olan ailelerde grip hastalığının eksik olmadığını söyledi.
Özlü, "Solunum yolu enfeksiyonlarının biri bitmeden, diğeri başlıyor. Öğretmenler, okul çalışanları da aynı durumda. Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, Covid, diğer coronavirüsler, adenovirüs gibi pek çok virüs dolaşımda. Bu tür enfeksiyonlarda kreşler, anaokulları ve ilkokullardan başlamak üzere okullar adeta fidelik işlevi görür. İlk aşamada öğrenciler kendi aralarında virüsü birbirlerine bulaştırırlar. Ardından okuldan evlere ve topluma ikinci dalga yayılır. Bu zinciri kırmanın en etkili yolu: hasta olan, semptomu olan çocukların bir hafta evde izole olması ve okula gönderilmemesi” dedi.
Okula, kreşe gidemeyen hasta çocukların, büyükannelere, büyükbabalara bırakılmaması gerektiğini de vurgulayan Özlü “Çünkü büyükanne ve büyükbabalar enfeksiyon risk grubundadırlar. Bu yaş gruplarında enfeksiyon daha ağır ve komplike geçebiliyor. Torun sevgimiz, kırılma noktamız olmasın” uyarısında bulundu.
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