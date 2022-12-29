https://sputniknews.com.tr/20221229/pfdkdan-super-ligden-6-kulube-ceza-1065177307.html

PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza

PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T18:14+0300

2022-12-29T18:14+0300

2022-12-29T18:15+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında bazı tribünlerin kapatılması cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Ümraniyespor'a aynı nedenle 175 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.PFDK'nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a 186 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.Trabzonspor'a da taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 84 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı tribünleri kapatma cezası kesildiği ifade edildi.Kurulun, Arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK ise 56'şar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza