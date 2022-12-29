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https://sputniknews.com.tr/20221229/pfdkdan-super-ligden-6-kulube-ceza-1065177307.html
PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza
PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T18:14+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
ceza
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TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında bazı tribünlerin kapatılması cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Ümraniyespor'a aynı nedenle 175 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.PFDK'nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a 186 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.Trabzonspor'a da taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 84 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı tribünleri kapatma cezası kesildiği ifade edildi.Kurulun, Arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK ise 56'şar bin lira para cezası verdiği belirtildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza

PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza

18:14 29.12.2022 (güncellendi: 18:15 29.12.2022)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında bazı tribünlerin kapatılması cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Ümraniyespor'a aynı nedenle 175 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
PFDK'nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a 186 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.
Trabzonspor'a da taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 84 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı tribünleri kapatma cezası kesildiği ifade edildi.
Kurulun, Arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK ise 56'şar bin lira para cezası verdiği belirtildi.
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