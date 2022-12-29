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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/odessada-kurucusu-rus-imparatorice-2-yekaterinanin-heykeli-yerinden-kaldirildi-1065167686.html
Odessa’da, kurucusu Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı
Odessa’da, kurucusu Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı
Ukrayna’nın Odessa kentinde Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı. Heykelin yerinden kaldırılması, Odessa’nın 1794’te 2... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T15:16+0300
2022-12-29T15:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
odessa
heykel
ikinci katerina
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Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli, kurucusu olduğu Odessa kentinden kaldırıldı. Odessa, 1794’te İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın emriyle kurulmuştu ve heykeli de kente 1900’de dikilmişti.Daha sonra Bolşevik Devrimi ardından 1920’de yerinden kaldırılan heykel, 2007’de Odessa’ya geri dönmüştü.Heykelin şu anki yerinden kaldırılma kararı, Odessa Hükümet Konseyi tarafından alındı.Ukrayna’da son dönemde Rusya ile ilişkili kabul edilen bir dizi heykel yerinden edildi ve ülkedeki pek çok sokağın da isimleri değiştirildi.2. Yekaterina heykelinin Odessa Sanat Müzesi’ne götürüleceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/odessada-rus-yazarlarin-adini-tasiyan-sokak-isimleri-degistirildi-1064642360.html
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ukrayna, rusya, odessa, heykel, ikinci katerina
ukrayna, rusya, odessa, heykel, ikinci katerina

Odessa’da, kurucusu Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı

15:16 29.12.2022
© Wikipedia2. Katerina heykeli - Odessa
2. Katerina heykeli - Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Wikipedia
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Ukrayna’nın Odessa kentinde Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı. Heykelin yerinden kaldırılması, Odessa’nın 1794’te 2. Yekaterina’nın emriyle kurulmuş olması nedeniyle de önem taşıyor.
Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli, kurucusu olduğu Odessa kentinden kaldırıldı. Odessa, 1794’te İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın emriyle kurulmuştu ve heykeli de kente 1900’de dikilmişti.
Daha sonra Bolşevik Devrimi ardından 1920’de yerinden kaldırılan heykel, 2007’de Odessa’ya geri dönmüştü.
Heykelin şu anki yerinden kaldırılma kararı, Odessa Hükümet Konseyi tarafından alındı.
Ukrayna’da son dönemde Rusya ile ilişkili kabul edilen bir dizi heykel yerinden edildi ve ülkedeki pek çok sokağın da isimleri değiştirildi.
2. Yekaterina heykelinin Odessa Sanat Müzesi’ne götürüleceği belirtiliyor.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
DÜNYA
Odessa’da Rus yazarların adını taşıyan sokak isimleri değiştirildi
15 Aralık, 20:40
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