https://sputniknews.com.tr/20221229/odessada-kurucusu-rus-imparatorice-2-yekaterinanin-heykeli-yerinden-kaldirildi-1065167686.html

Odessa’da, kurucusu Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı

Odessa’da, kurucusu Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı

Ukrayna’nın Odessa kentinde Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli yerinden kaldırıldı. Heykelin yerinden kaldırılması, Odessa’nın 1794’te 2... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T15:16+0300

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Rus İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın heykeli, kurucusu olduğu Odessa kentinden kaldırıldı. Odessa, 1794’te İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın emriyle kurulmuştu ve heykeli de kente 1900’de dikilmişti.Daha sonra Bolşevik Devrimi ardından 1920’de yerinden kaldırılan heykel, 2007’de Odessa’ya geri dönmüştü.Heykelin şu anki yerinden kaldırılma kararı, Odessa Hükümet Konseyi tarafından alındı.Ukrayna’da son dönemde Rusya ile ilişkili kabul edilen bir dizi heykel yerinden edildi ve ülkedeki pek çok sokağın da isimleri değiştirildi.2. Yekaterina heykelinin Odessa Sanat Müzesi’ne götürüleceği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221215/odessada-rus-yazarlarin-adini-tasiyan-sokak-isimleri-degistirildi-1064642360.html

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