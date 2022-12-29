https://sputniknews.com.tr/20221229/mit-yalaniyla-lise-ogrencisine-cinsel-istismarda-yeni-deliller-1065158951.html

MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller

MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller

Konya'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin cinsel istismarına uğramasında yeni deliller ortaya çıktı. Okulda... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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cinsel taciz

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Kentteki bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.Mandal, iddiaya göre, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.Kendini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası çıktıG.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı.Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin olayla ilgili soruşturmaları sürerken yeni delillere ulaşıldı.Tutuklanan okul müdürü Harun Avcu’nun öğrencisi G.A., Ahmet Mandal’ın dini nikahlarını kıydığı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu güvenlik kameralarını incelemek isteyen polis ekipleri, görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğunu belirledi. Aynı okulunu giriş kapısını gören başka bir güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, okul müdürü Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., A.S.K.’nın eşi M.K.’nin okula giriş çıkış görüntülerini elde etti.G.A.’nın okul müdürü A.S.K.’nin odasında dini nikahının kıyıldığı gün ise, girişte başının açık, çıkarken başörtülü çıktığı kayıtlara geçirildi. Bunun üzerine ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, daha önce serbest bırakılan A.S.K., eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebinde bulundu.Soruşturma kapsamında zaman zaman ifadesine başvurulan G.A.’nın okulda dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 2 gece cinsel istismara uğradığını anlattı.G.A., "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, ‘okulda kalmamız gerekiyor’ diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. A.S.K., akşam okuldan ayrılırken bize ‘kapıyı içeriden kilitleyin, ben gelene kadar çıkmayın’ diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dediği öğrenildi.

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