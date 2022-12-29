https://sputniknews.com.tr/20221229/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-hava-nasil-olacak-1065153295.html

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda sağanak yağmur beklenirken Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve kar yağışı bekleniyor. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T08:22+0300

2022-12-29T08:22+0300

2022-12-29T08:22+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Türkiye'nin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı az bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 10°CParçalı bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

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