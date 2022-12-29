https://sputniknews.com.tr/20221229/melike-demirag-arkadas-sarkisinin-hikayesini-anlatti-1065211635.html
Melike Demirağ ‘Arkadaş’ şarkısının hikayesini anlattı
Melike Demirağ ‘Arkadaş’ şarkısının hikayesini anlattı
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında 2022 yılının önemli olayları ve 2023’e devredilenler konuşuldu. Programa Sanatçı Melike... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T21:00+0300
2022-12-29T21:00+0300
2022-12-30T11:56+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
melike demirağ
yeni yıl
şükrü erbaş
basın açıklaması
basın özgürlüğü
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Melike Demirağ ‘Arkadaş’ şarkısının hikayesini anlattı
Melike Demirağ ‘Arkadaş’ şarkısının hikayesini anlattı
Yılın son Yolcu Yolunda Gerek programında 2022 yılının öne çıkan olayları konuşuldu. Yayına bağlanan Melike Demirağ, hem 80 döneminde yaşadığı baskıları anlattı hem de o günden bu güne kadar geline süreci özetledi. Demirağ ayrıca en bilinen şarkısı olan Arkadaş şarkısının da hikâyesini anlattı.Şükrü Erbaş: Yaşadığım coğrafyada her şey dakika dakika alt üst oluyorDemirağ’ın ardından Türk şiirinin yaşayan en önemli şairlerinden Şükrü Erbaş konuk oldu. Şükrü Erbaş, son yıllarda halkın şiire duyduğu ilginin arttığını ve kendisinin de yurdun dört bir yanından davetler aldığını söyledi. Erbaş, “Bunu bana yönelme olarak değil, şiire yönelme olarak değerlendiriyorum. Çok geniş bir yaş, inanç ve düşünce yelpazesinde bir okur oluştu. İnsan bunu tek başına sağlayamaz. Ben emek veriyorum. Şiire emek veriyorum. Canımdan süze süze yazıyorum” dedi ve şöyle devam etti:Ben eğer Finlandiya’da, Danimarka’da edebiyat yapsaydım kitabımı yayımlar otururdum. Kim okursa okurdu. Ama benim yaşadığım, yazdığım coğrafyada her şey dakika dakika alt üst oluyor. İnsanların hayatları kuşatılmış vaziyette ve siz bir söz söylüyorsunuz. Ülkenin herhangi bir yerinde birileri bunu okuduğu zaman canına dokunuyor. Yarasını, yalnızlığını, ruhunun ve kalbinin o dizelerin içerisinde attığını görüyor.Şükrü Erbaş en sonda da Biz Nasıl adlı şiirini okudu:bu yıkıcı bir yalnızlıkbütün bir ülke yalan söylüyorbu yıkıcı bir yalnızlıkbütün bir ülke saygıyla zorbasını seviyorbu yıkıcı bir yalnızlıkbütün bir ülke kendi ruhunu taşlıyorbu yıkıcı bir yalnızlıkbütün bir ülke acısından kaçıyorbu yıkıcı bir yalnızlıkbütün bir ülke merhametini korkuyla boğuyor.biz nasıl yeni bir zaman yaratacağızbiz nasıl bu çürümeden arınacağızbiz nasıl birbirimizin onurunu koruyacağızbiz nasıl özgürlüğümüzü hatırlayacağızbiz nasıl evlerin ağıtını göreceğizbiz nasıl kendi şarkımızı söyleyeceğizbiz nasıl çocuklarımıza inanacağızbiz nasıl başkalarının masalını seveceğizbiz nasıl gözyaşımızla güzelleşeceğizbiz nasıl tanrıyı yeryüzüne indireceğiz.Oya Çınar'dan yılın öne çıkan kültür-sanat ve magazin olayları2022 yılının önemli kültür-sanat ve magazin olaylarını da Posta Gazetesi’nin hafta sonu eklerinin sorumlusu Gazeteci Oya Çınar değerlendirdi. Çınar, bir yıl boyunca yaptıkları söyleşilerden öne çıkan ilginç olayları anlattı.Demokrat Parti’den ‘tencere-tava’ protestosuna çağrıProgramın bir diğer konuğu Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı oldu. Salı günü TÜİK’in önünde eylem yapan Delikanlı, burada “Boş tencere hükûmet götürür” diyerek cuma günü (30 Aralık 2022) saat 21.00 için vatandaşları boş tencerelerle pencerelere davet ettiklerini söyledi.Serkut Bozkurt: Basındaki sansürle ilgili muhalefeti suçluyorumSon olarak yayına ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danışmanı Serkut Bozkurt bağlandı. Bir gazeteci gözüyle 2022 yılını değerlendiren Bozkurt, “2022 yılının en önemli üç sorunu nedir” sorusuna şöyle yanıt verdi:Basında ilk sırada yayın yasakları ve sansür var. İkincisi siyasette Erdoğan’ın artık son bir yıldır çok etkili olmaması, muhalefetin daha öne çıkması. Üçüncü olarak da önceki yıllara göre iktidar partisi “Ben yaptım oldu” diyemiyor artık. Örneğin doktorların memleketi terk etmesi, gençlerin yurtdışına çıkması, cemaat yurtlarında yaşanan olaylarda eskiden daha cömert, daha gaddar cümleler kullanıyorlardı. Artık bunları söyleyemiyorlar çünkü o kontenjanları doldu.Basındaki dezenformasyonlarla ve sansürle ilgili de konuşan Bozkurt, “Bu konuda ben muhalefeti suçluyorum. Sadece 2022’deki önemli olayların birkaçını söyleyeyim. Taksim saldırısı, Enes Kara’nın intiharı, Bartın’daki maden faciası… Aklınıza gelebilecek ne kadar önemli haber varsa hepsine yayın yasağı geldi. Ve muhalefet de bu yayın yasaklarının üzerine düzgün gitmediği için ‘sansür yasası’ dediğimiz ucube bir yasa ortaya çıktı. İktidar bunda çok başarılı çünkü muhalefet ses çıkarmıyor. Ben aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin aktif bir üyesiyim. Bu yaşananlarla ilgili ne Kılıçdaroğlu ne Akşener ne de Altılı Masa’dan bizden görüş alınmadı. İktidar, dünyanın her yerinde olduğu gibi, burada da aynısını yapıyor. Türkiye bu konuda son iki yıldır daha da öne çıktı. Bunlar muhalefetin gündeminde değil” ifadelerini kullandı.
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, melike demirağ, yeni yıl, şükrü erbaş, basın açıklaması, basın özgürlüğü, аудио
radyo, melike demirağ, yeni yıl, şükrü erbaş, basın açıklaması, basın özgürlüğü, аудио
Melike Demirağ ‘Arkadaş’ şarkısının hikayesini anlattı
21:00 29.12.2022 (güncellendi: 11:56 30.12.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında 2022 yılının önemli olayları ve 2023’e devredilenler konuşuldu. Programa Sanatçı Melike Demirağ, Şair Şükrü Erbaş, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile Gazeteciler Oya Çınar ve Serkut Bozkurt katıldı.
Yılın son Yolcu Yolunda Gerek programında 2022 yılının öne çıkan olayları konuşuldu. Yayına bağlanan Melike Demirağ, hem 80 döneminde yaşadığı baskıları anlattı hem de o günden bu güne kadar geline süreci özetledi. Demirağ ayrıca en bilinen şarkısı olan Arkadaş şarkısının da hikâyesini anlattı.
Şükrü Erbaş: Yaşadığım coğrafyada her şey dakika dakika alt üst oluyor
Demirağ’ın ardından Türk şiirinin yaşayan en önemli şairlerinden Şükrü Erbaş konuk oldu. Şükrü Erbaş, son yıllarda halkın şiire duyduğu ilginin arttığını ve kendisinin de yurdun dört bir yanından davetler aldığını söyledi. Erbaş, “Bunu bana yönelme olarak değil, şiire yönelme olarak değerlendiriyorum. Çok geniş bir yaş, inanç ve düşünce yelpazesinde bir okur oluştu. İnsan bunu tek başına sağlayamaz. Ben emek veriyorum. Şiire emek veriyorum. Canımdan süze süze yazıyorum” dedi ve şöyle devam etti:
Ben eğer Finlandiya’da, Danimarka’da edebiyat yapsaydım kitabımı yayımlar otururdum. Kim okursa okurdu. Ama benim yaşadığım, yazdığım coğrafyada her şey dakika dakika alt üst oluyor. İnsanların hayatları kuşatılmış vaziyette ve siz bir söz söylüyorsunuz. Ülkenin herhangi bir yerinde birileri bunu okuduğu zaman canına dokunuyor. Yarasını, yalnızlığını, ruhunun ve kalbinin o dizelerin içerisinde attığını görüyor.
Şükrü Erbaş en sonda da Biz Nasıl adlı şiirini okudu:
bütün bir ülke yalan söylüyor
bütün bir ülke saygıyla zorbasını seviyor
bütün bir ülke kendi ruhunu taşlıyor
bütün bir ülke acısından kaçıyor
bütün bir ülke merhametini korkuyla boğuyor.
biz nasıl yeni bir zaman yaratacağız
biz nasıl bu çürümeden arınacağız
biz nasıl birbirimizin onurunu koruyacağız
biz nasıl özgürlüğümüzü hatırlayacağız
biz nasıl evlerin ağıtını göreceğiz
biz nasıl kendi şarkımızı söyleyeceğiz
biz nasıl çocuklarımıza inanacağız
biz nasıl başkalarının masalını seveceğiz
biz nasıl gözyaşımızla güzelleşeceğiz
biz nasıl tanrıyı yeryüzüne indireceğiz.
Oya Çınar'dan yılın öne çıkan kültür-sanat ve magazin olayları
2022 yılının önemli kültür-sanat ve magazin olaylarını da Posta Gazetesi’nin hafta sonu eklerinin sorumlusu Gazeteci Oya Çınar değerlendirdi. Çınar, bir yıl boyunca yaptıkları söyleşilerden öne çıkan ilginç olayları anlattı.
Demokrat Parti’den ‘tencere-tava’ protestosuna çağrı
Programın bir diğer konuğu Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı oldu. Salı günü TÜİK’in önünde eylem yapan Delikanlı, burada “Boş tencere hükûmet götürür” diyerek cuma günü (30 Aralık 2022) saat 21.00 için vatandaşları boş tencerelerle pencerelere davet ettiklerini söyledi.
Serkut Bozkurt: Basındaki sansürle ilgili muhalefeti suçluyorum
Son olarak yayına ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danışmanı Serkut Bozkurt bağlandı. Bir gazeteci gözüyle 2022 yılını değerlendiren Bozkurt, “2022 yılının en önemli üç sorunu nedir” sorusuna şöyle yanıt verdi:
Basında ilk sırada yayın yasakları ve sansür var. İkincisi siyasette Erdoğan’ın artık son bir yıldır çok etkili olmaması, muhalefetin daha öne çıkması. Üçüncü olarak da önceki yıllara göre iktidar partisi “Ben yaptım oldu” diyemiyor artık. Örneğin doktorların memleketi terk etmesi, gençlerin yurtdışına çıkması, cemaat yurtlarında yaşanan olaylarda eskiden daha cömert, daha gaddar cümleler kullanıyorlardı. Artık bunları söyleyemiyorlar çünkü o kontenjanları doldu.
Basındaki dezenformasyonlarla ve sansürle ilgili de konuşan Bozkurt, “Bu konuda ben muhalefeti suçluyorum. Sadece 2022’deki önemli olayların birkaçını söyleyeyim. Taksim saldırısı, Enes Kara’nın intiharı, Bartın’daki maden faciası… Aklınıza gelebilecek ne kadar önemli haber varsa hepsine yayın yasağı geldi. Ve muhalefet de bu yayın yasaklarının üzerine düzgün gitmediği için ‘sansür yasası’ dediğimiz ucube bir yasa ortaya çıktı. İktidar bunda çok başarılı çünkü muhalefet ses çıkarmıyor. Ben aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin aktif bir üyesiyim. Bu yaşananlarla ilgili ne Kılıçdaroğlu ne Akşener ne de Altılı Masa’dan bizden görüş alınmadı. İktidar, dünyanın her yerinde olduğu gibi, burada da aynısını yapıyor. Türkiye bu konuda son iki yıldır daha da öne çıktı. Bunlar muhalefetin gündeminde değil” ifadelerini kullandı.