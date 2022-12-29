https://sputniknews.com.tr/20221229/mbappeden-martinez-ve-messi-gondermesi-1065177866.html
Mbappe'den Martinez ve Messi göndermesi
Mbappe'den Martinez ve Messi göndermesi
Kylian Mbappe, PSG'nin Strasbourg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arjantin'le Dünya Kupası finalinde oynadıkları maç hakkında konuştu. Mbappe... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T18:25+0300
2022-12-29T18:25+0300
2022-12-29T18:25+0300
spor
kylian mbappe
lionel messi
fransa
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"Final maçından sonra Messi konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez hakkındaki sorulara "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" diyerek yanıt verdi.Mbappe, Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak maçı penaltı atışlarına götürse de mağlubiyete engel olamamıştı. Emiliano Martinez o zamandan bu yana birden fazla kez kutlamalarda Mbappe ve Fransız milli takımıyla alay ederken görüntülenmişti.
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kylian mbappe, lionel messi, fransa
kylian mbappe, lionel messi, fransa
Mbappe'den Martinez ve Messi göndermesi
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Kylian Mbappe, PSG'nin Strasbourg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arjantin'le Dünya Kupası finalinde oynadıkları maç hakkında konuştu. Mbappe, kutlamalardaki hareketleri gündem olan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e yanıt verdi.
"Final maçından sonra Messi konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez hakkındaki sorulara "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" diyerek yanıt verdi.
Mbappe, Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak maçı penaltı atışlarına götürse de mağlubiyete engel olamamıştı. Emiliano Martinez o zamandan bu yana birden fazla kez kutlamalarda Mbappe ve Fransız milli takımıyla alay ederken görüntülenmişti.