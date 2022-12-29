https://sputniknews.com.tr/20221229/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-yilbasinda-ucretsiz-olacak-1065150892.html

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yılbaşında ücretsiz olacak

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yılbaşında ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T01:28+0300

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yılbaşı

marmaray

izban

başkentray

türkiye

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak

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yılbaşı, marmaray, izban, başkentray