https://sputniknews.com.tr/20221229/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-yilbasinda-ucretsiz-olacak-1065150892.html
Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yılbaşında ücretsiz olacak
Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yılbaşında ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T01:28+0300
2022-12-29T01:28+0300
2022-12-29T01:59+0300
yılbaşı
marmaray
izban
başkentray
türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak
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yılbaşı, marmaray, izban, başkentray
yılbaşı, marmaray, izban, başkentray
Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yılbaşında ücretsiz olacak
01:28 29.12.2022 (güncellendi: 01:59 29.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak