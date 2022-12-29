https://sputniknews.com.tr/20221229/likud-partisinden-amir-ohana-israilin-ilk-acik-kimlikli-escinsel-meclis-baskani-oldu-1065176694.html
Likud Partisi'nden Amir Ohana, İsrail'in ilk açık kimlikli eşcinsel Meclis Başkan'ı oldu
Likud Partisi'nden Amir Ohana, İsrail'in ilk açık kimlikli eşcinsel Meclis Başkan'ı oldu
İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun 'ülke tarihinin en sağcı hükümeti' olarak nitelendirilen kabinesindeki isimler belli oldu. Likud... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T18:17+0300
2022-12-29T18:17+0300
2022-12-29T18:23+0300
dünya
israil
eşcinsel
meclis
bakan
amir ohana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065177105_0:60:877:553_1920x0_80_0_0_428d38f0b72e2f42b9145d243b7d0e40.png
İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etti.Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümette, Savunma Bakanlığı'na Likud Partisi'nden daha önce de ordunun komuta kademesinde görev yapan Yaov Gallant getirildi.Likud kurmaylarından Yariv Levin Adalet Bakanlığı, Eli Cohen dönüşümle Dışişleri Bakanlığına getirildi. Likud, turizm, kültür-spor, çevre koruma, ulaştırma, tarım, eğitim gibi toplam 18 bakanlık aldı.Likud Partisi'nden eşcinsel olan Amir Ohana, bugün gerçekleşen oturumda Meclis Başkan'ı seçildi. Netanyahu ailesiyle yakınlığı bilinen Ohana, İsrail tarihinde Meclis Başkan'ı görevine gelen ilk açık eşçinsel oldu.Daha önce İsrail İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ohana, 2015 yılından bu yana milletvekilliği yapıyor.Netanyahu'nun hükümet programının başında, "Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" ifadesi yer aldı. Ardından, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil, Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve mevcutları genişleteceği kaydedildi.Aşırı sağcılar güvenlik güçleri ve Batı Şeria'da yetki elde ettiNetanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Itamar Ben-Gvir de talep ettikleri üst düzey görevlere geldi.İsrail siyasetinde ırkçı ve ayrımcı söylemleri, yasadışı Yahudi yerleşim birimlerine yönelik desteğiyle tanınan Smotrich, Netanyahu ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde Maliye Bakanlığı ve toplamda 4 koltuk için anlaştı.Smotrich'in İsrail ordusuna bağlı "Sivil İşleri İdaresi" ile "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi"nden (COGAT) sorumlu bir bakanlık alarak burada söz sahibi olma talebi de karşılandı. Kamuoyunda "Smotrich yasası" olarak da bilinen COGAT ve Sivil İşler İdaresinde Smotrich'e önemli yetkiler tanıyacak ve bu birimlere komutan atamasını sağlayacak yasa tasarısı dün İsrail Meclisinden geçerek yasalaştı.İsrail ordusuna bağlı bu iki birim, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinden, Filistinlilerin inşa faaliyetlerinden ve çalışma ile seyahat izinlerinden sorumlu. Netanyahu'nun Dini Siyonizm ile imzaladığı koalisyon anlaşmasında, Batı Şeria'daki İsrail nezdinde de illegal kabul edilen gecekondu yerleşimlerin "60 gün içinde meşrulaştırılması" maddesi yer aldı.Ben-Gvir, geniş yetkilerle Ulusal Güvenlik Bakanıİsrail'deki seçim sürecinde tahrik edici eylemleri ve ırkçı söylemleri nedeniyle yakından izlenen bir diğer isim de Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir. Güvenlik güçlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı için Netanyahu ile anlaşan Ben-Gvir'in polis üzerindeki yetkileri de genişletildi.Ben-Gvir ayrıca İsrail ordusuna bağlı kolluk gücü "Sınır polisi" konusunda da söz sahibi oldu. Bu nedenle, işgal altındaki Batı Şeria'da da görev yapan bu kolluk kuvvetinde, İsrail ordusu ile bakanlık arasında yetki çatışması doğacağı değerlendiriliyor.Ben Gvir'in, İsrail'in güneyindeki bedevi nüfusun yaşadığı Necef Çölü ile kuzeyindeki Tiberya Gölü yakınlarında Celile bölgesinden sorumlu bakanlığı da partisi bünyesine dahil ettiği belirtiliyor.Ben-Gvir'in imzaladığı koalisyon anlaşmasında, "İsrail askerlerine ve güvenlik güçlerine yargı dokunulmazlığı, Filistin bayrağının yasaklanması, terör suçlarına idam cezası, terör suçuna karışan Doğu Kudüslü Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, seçimlerde adayların ırkçı tahrik edici söylem gerekçesiyle yasaklanmasının kaldırılması" gibi maddeler üzerinde anlaşıldı.Netanyahu'nun ittifak ettiği diğer aşırı sağcı parti Noam, seçim kampanyasında LGBT karşıtı politikalarla öne çıktı. Netanyahu, Noam'ın tek milletvekili olan lideri Avi Moaz ile yaklaşık 40 milyon dolar bütçeyle kurulacak Başbakanlığa bağlı "Yahudi Kimliği İdaresi" için anlaştı. Moaz, ayrıca Sovyet ülkelerinden İsrail'e Yahudi göçüyle ilgilenen Nativ birimi ve Eğitim Bakanlığında üst düzey bir rol üstlenmesi bekleniyor. İsrail basınında, Yahudilik inancına ilişkin keskin görüşleri bulunan Moaz'ın görev sahasının diaspora Yahudileriyle ilişkilere zarar verebileceği yorumu yapılıyor.Ultra Ortodoks partilerNetanyahu'nun koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Partisi, İnşaat ve İskan ile Kudüs İşleri Bakanlığı'nı aldı. Bunun yanı sıra partiden milletvekilleri Meclis'teki Maliye Komitesi Başkanlığı ve bütçesi yaklaşık 142 milyon dolara çıkartılması planlanan Ultra Ortodoks Toplumu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İdaresini aldı.Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deri, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı görevini aldı. Şas Partisi ise kabinedeki kalkınma, dini işlerin olduğu toplam 6 bakanlık elde etti.Bu arada "vergi usulsüzlüğü"nden hüküm giyen Arya Deri'nin kabinede yer alması için yasa değişikliği yapıldı. İsrail'deki yasalara göre hükümlü bir kişi kabinede yer alamıyordu. Ancak Mecliste çoğunluğu elde eden Netanyahu bloku, güvenoyuna günler kala Deri'nin bakan olmasını engelleyen yasayı değiştirdi.Mecliste açıklanan 5'i kadın, 30 bakanlı kabinedeki parti ve isim dağılımı şöyle:Likud Binyamin Netanyahu, BaşbakanLikud Yaov Gallant Savunma BakanıLikud Eli Cohen: Dışişleri BakanıLikud Yariv Levin: Adalet BakanıLikud Gila Gamliel: İstihbarat BakanıLikud Nir Barakat: Ekonomi BakanıLikud Ron Dermer: Stratejik İşler BakanıLikud Yisrael Katz: Enerji BakanıLikud Haim Katz: Turizm BakanıLikud Idit Silman: Çevre Koruma BakanıLikud Miri Regev: Ulaştırma BakanıLikud Avi Dichter: Tarım BakanıLikud Miki Zohar: Kültür ve Spor BakanıLikud Ofir Akunis: Bilim ve Teknoloji BakanıLikud Amichai Chikli: Diaspora ve Eşitlik BakanıLikud Shlomo Karhi: İletişim BakanıLikud Yoav Kich: Eğitim BakanıLikud Galit Distal Atbaryan: Başbakanlık Ofisi BakanıYahudi Gücü Itamar Ben Gvir: Ulusal Güvenlik BakanıYahudi Gücü Yitzchak Wasserlauf: Necef ve Galile Kalkınma BakanlığıYahudi Gücü Amichai Eliyahu: Miras BakanlığıDini Siyonizm Bezalel Smotrich: Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nda COGAT ve Sivil İşler'den Sorumlu BakanDini Siyonizm Ofir Sofer: Aliyah ve Entegrasyon BakanlığıDini Siyonizm Orit Strock: Yasadışı Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar BakanlığıŞas Arya Deri: İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Başbakan YardımcısıŞas Yaakov Margi: Refah BakanıŞas Michael Malkielli: Dini İşler BakanıŞas Haim Biton: Eğitimden sorumlu Devlet BakanıBirleşik Tevrat Yahudilik Yitzchak Goldknopf: İnşaat ve İskan Bakanlığı,Birleşik Tevrat Meir Porush: Kudüs İşleri Bakanı
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065177105_31:0:847:612_1920x0_80_0_0_dbb55e0c759fe646f5b9e57a33e4943a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, eşcinsel, meclis, bakan, amir ohana
israil, eşcinsel, meclis, bakan, amir ohana
Likud Partisi'nden Amir Ohana, İsrail'in ilk açık kimlikli eşcinsel Meclis Başkan'ı oldu
18:17 29.12.2022 (güncellendi: 18:23 29.12.2022) Abone ol
İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun 'ülke tarihinin en sağcı hükümeti' olarak nitelendirilen kabinesindeki isimler belli oldu. Likud Partisi'nden eşcinsel olan Amir Ohana, bugün gerçekleşen oturumda Meclis Başkan'ı seçildi.
İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etti.
Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümette, Savunma Bakanlığı'na Likud Partisi'nden daha önce de ordunun komuta kademesinde görev yapan Yaov Gallant getirildi.
Likud kurmaylarından Yariv Levin Adalet Bakanlığı, Eli Cohen dönüşümle Dışişleri Bakanlığına getirildi. Likud, turizm, kültür-spor, çevre koruma, ulaştırma, tarım, eğitim gibi toplam 18 bakanlık aldı.
Likud Partisi'nden eşcinsel olan Amir Ohana, bugün gerçekleşen oturumda Meclis Başkan'ı seçildi. Netanyahu ailesiyle yakınlığı bilinen Ohana, İsrail tarihinde Meclis Başkan'ı görevine gelen ilk açık eşçinsel oldu.
Daha önce İsrail İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ohana, 2015 yılından bu yana milletvekilliği yapıyor.
Netanyahu'nun hükümet programının başında, "Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" ifadesi yer aldı. Ardından, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil, Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve mevcutları genişleteceği kaydedildi.
Aşırı sağcılar güvenlik güçleri ve Batı Şeria'da yetki elde etti
Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Itamar Ben-Gvir de talep ettikleri üst düzey görevlere geldi.
İsrail siyasetinde ırkçı ve ayrımcı söylemleri, yasadışı Yahudi yerleşim birimlerine yönelik desteğiyle tanınan Smotrich, Netanyahu ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde Maliye Bakanlığı ve toplamda 4 koltuk için anlaştı.
Smotrich'in İsrail ordusuna bağlı "Sivil İşleri İdaresi" ile "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi"nden (COGAT) sorumlu bir bakanlık alarak burada söz sahibi olma talebi de karşılandı. Kamuoyunda "Smotrich yasası" olarak da bilinen COGAT ve Sivil İşler İdaresinde Smotrich'e önemli yetkiler tanıyacak ve bu birimlere komutan atamasını sağlayacak yasa tasarısı dün İsrail Meclisinden geçerek yasalaştı.
İsrail ordusuna bağlı bu iki birim, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinden, Filistinlilerin inşa faaliyetlerinden ve çalışma ile seyahat izinlerinden sorumlu. Netanyahu'nun Dini Siyonizm ile imzaladığı koalisyon anlaşmasında, Batı Şeria'daki İsrail nezdinde de illegal kabul edilen gecekondu yerleşimlerin "60 gün içinde meşrulaştırılması" maddesi yer aldı.
Ben-Gvir, geniş yetkilerle Ulusal Güvenlik Bakanı
İsrail'deki seçim sürecinde tahrik edici eylemleri ve ırkçı söylemleri nedeniyle yakından izlenen bir diğer isim de Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir. Güvenlik güçlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı için Netanyahu ile anlaşan Ben-Gvir'in polis üzerindeki yetkileri de genişletildi.
Ben-Gvir ayrıca İsrail ordusuna bağlı kolluk gücü "Sınır polisi" konusunda da söz sahibi oldu. Bu nedenle, işgal altındaki Batı Şeria'da da görev yapan bu kolluk kuvvetinde, İsrail ordusu ile bakanlık arasında yetki çatışması doğacağı değerlendiriliyor.
Ben Gvir'in, İsrail'in güneyindeki bedevi nüfusun yaşadığı Necef Çölü ile kuzeyindeki Tiberya Gölü yakınlarında Celile bölgesinden sorumlu bakanlığı da partisi bünyesine dahil ettiği belirtiliyor.
Ben-Gvir'in imzaladığı koalisyon anlaşmasında, "İsrail askerlerine ve güvenlik güçlerine yargı dokunulmazlığı, Filistin bayrağının yasaklanması, terör suçlarına idam cezası, terör suçuna karışan Doğu Kudüslü Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, seçimlerde adayların ırkçı tahrik edici söylem gerekçesiyle yasaklanmasının kaldırılması" gibi maddeler üzerinde anlaşıldı.
Netanyahu'nun ittifak ettiği diğer aşırı sağcı parti Noam, seçim kampanyasında LGBT karşıtı politikalarla öne çıktı. Netanyahu, Noam'ın tek milletvekili olan lideri Avi Moaz ile yaklaşık 40 milyon dolar bütçeyle kurulacak Başbakanlığa bağlı "Yahudi Kimliği İdaresi" için anlaştı. Moaz, ayrıca Sovyet ülkelerinden İsrail'e Yahudi göçüyle ilgilenen Nativ birimi ve Eğitim Bakanlığında üst düzey bir rol üstlenmesi bekleniyor. İsrail basınında, Yahudilik inancına ilişkin keskin görüşleri bulunan Moaz'ın görev sahasının diaspora Yahudileriyle ilişkilere zarar verebileceği yorumu yapılıyor.
Ultra Ortodoks partiler
Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Partisi, İnşaat ve İskan ile Kudüs İşleri Bakanlığı'nı aldı. Bunun yanı sıra partiden milletvekilleri Meclis'teki Maliye Komitesi Başkanlığı ve bütçesi yaklaşık 142 milyon dolara çıkartılması planlanan Ultra Ortodoks Toplumu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İdaresini aldı.
Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deri, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı görevini aldı. Şas Partisi ise kabinedeki kalkınma, dini işlerin olduğu toplam 6 bakanlık elde etti.
Bu arada "vergi usulsüzlüğü"nden hüküm giyen Arya Deri'nin kabinede yer alması için yasa değişikliği yapıldı. İsrail'deki yasalara göre hükümlü bir kişi kabinede yer alamıyordu. Ancak Mecliste çoğunluğu elde eden Netanyahu bloku, güvenoyuna günler kala Deri'nin bakan olmasını engelleyen yasayı değiştirdi.
Mecliste açıklanan 5'i kadın, 30 bakanlı kabinedeki parti ve isim dağılımı şöyle:
Likud Binyamin Netanyahu, Başbakan
Likud Yaov Gallant Savunma Bakanı
Likud Eli Cohen: Dışişleri Bakanı
Likud Yariv Levin: Adalet Bakanı
Likud Gila Gamliel: İstihbarat Bakanı
Likud Nir Barakat: Ekonomi Bakanı
Likud Ron Dermer: Stratejik İşler Bakanı
Likud Yisrael Katz: Enerji Bakanı
Likud Haim Katz: Turizm Bakanı
Likud Idit Silman: Çevre Koruma Bakanı
Likud Miri Regev: Ulaştırma Bakanı
Likud Avi Dichter: Tarım Bakanı
Likud Miki Zohar: Kültür ve Spor Bakanı
Likud Ofir Akunis: Bilim ve Teknoloji Bakanı
Likud Amichai Chikli: Diaspora ve Eşitlik Bakanı
Likud Shlomo Karhi: İletişim Bakanı
Likud Yoav Kich: Eğitim Bakanı
Likud Galit Distal Atbaryan: Başbakanlık Ofisi Bakanı
Yahudi Gücü Itamar Ben Gvir: Ulusal Güvenlik Bakanı
Yahudi Gücü Yitzchak Wasserlauf: Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı
Yahudi Gücü Amichai Eliyahu: Miras Bakanlığı
Dini Siyonizm Bezalel Smotrich: Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nda COGAT ve Sivil İşler'den Sorumlu Bakan
Dini Siyonizm Ofir Sofer: Aliyah ve Entegrasyon Bakanlığı
Dini Siyonizm Orit Strock: Yasadışı Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanlığı
Şas Arya Deri: İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Başbakan Yardımcısı
Şas Yaakov Margi: Refah Bakanı
Şas Michael Malkielli: Dini İşler Bakanı
Şas Haim Biton: Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı
Birleşik Tevrat Yahudilik Yitzchak Goldknopf: İnşaat ve İskan Bakanlığı,
Birleşik Tevrat Meir Porush: Kudüs İşleri Bakanı