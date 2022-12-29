https://sputniknews.com.tr/20221229/kuafor-ve-guzellik-salonlarina-tatil-uygulamasi-ertelendi-1065148997.html

Kuaför ve güzellik salonlarına tatil uygulaması ertelendi

Kuaför ve güzellik salonlarına tatil uygulaması ertelendi

İZTO Başkanı Özgener, kuaför ve güzellik salonu düzenlemesine ilişkin, "Bugün Ticaret Bakanlığı ile yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T00:17+0300

2022-12-29T00:17+0300

2022-12-29T00:18+0300

türkiye

mahmut özgener

tatil

enflasyon

ticaret bakanlığı

izmir ticaret odası

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde 1 Ocak'ta başlaması öngörülen berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının ertelendiği bilgisini aldığını söyledi.Özgener, İZTO'nun çok amaçlı salonunda yapılan meclis toplantısındaki konuşmasında asgari ücrette yapılan artışı çalışanların finansal zorluklarının giderilmesi açısından memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Özgener, vergi dilimlerinin de enflasyona paralel olarak güncellenmesini gerekli gördüklerini ifade etti.Özgener, enflasyonu tek haneye indirmenin ekonomide birinci öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Enflasyonda baz etkisiyle önümüzdeki 2 ayda 30 puanlık düşüş olabileceğini öngörüyoruz. Enflasyonun Aralık 2022 sonunda yüzde 70, Ocak 2023 sonunda yüzde 55 seviyesine düşme ihtimali bulunuyor" dedi.Enflasyonla mücadeleyi sadece baz etkisine ve söylemlere bağlamanın doğru olmadığını dile getiren Özgener, "Mutlaka bir programın veya paketin ortaya konması gerekiyor. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik kalıcı tedbirler ortaya koyamazsak ekonomide daha ciddi problemler yaşama olasılığımız da halen var. Enerji fiyatları ve kurlardaki artış ile kredi politikası, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve asgari ücrette yapılan güncellemenin de enflasyondaki baz etkisini azaltacağını ve enflasyona ivme kazandıracağını unutmamak gerekiyor" diye konuştu.Özgener, kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada 1 gün kapalı kalma kararına ilişkin itirazlarını daha önce birçok kez dile getirdiklerini kaydederek, "Bugün Ticaret Bakanlığı ile yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alacağını açıkladığı bu kararın 1 Temmuz 2023'e ertelendiği bilgisini aldım" ifadelerini kullandı.Özgener, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir teknopark yapmayı hedeflediklerini, üniversite içinde oluşturulacak teknoparkın planlaması ile ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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mahmut özgener, tatil, enflasyon, ticaret bakanlığı, izmir ticaret odası