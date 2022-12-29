https://sputniknews.com.tr/20221229/kosova-sirbistan-gerilimi-cumhurbaskani-vucic-barikatlarin-bugun-kaldirilacagini-duyurdu-1065152188.html

Kosova-Sırbistan gerilimi: Cumhurbaşkanı Vucic barikatların bugün kaldırılacağını duyurdu

Kosova-Sırbistan gerilimi: Cumhurbaşkanı Vucic barikatların bugün kaldırılacağını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların perşembe öğleden önce kaldırılacağını açıkladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T04:00+0300

2022-12-29T04:00+0300

2022-12-29T04:08+0300

aleksandr vucic

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kosova

barikat

gerilim

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Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlası'nda Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmenin ardından açıklama yaptı.Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum" dedi.Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak" diye konuştu.Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.Bu arada, çarşamba günü Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221227/sirbistan-cumhurbaskani-vucicten-ordu-ve-polise-hazir-ol-emri-1065078306.html

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