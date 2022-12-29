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https://sputniknews.com.tr/20221229/kirimin-rus-enerji-sistemine-entegrasyonu-tamamlandi-1065181574.html
Kırım’ın Rus enerji sistemine entegrasyonu tamamlandı
Kırım’ın Rus enerji sistemine entegrasyonu tamamlandı
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Grabçak, Kırım ve Rusya enerji sistemlerinin entegrasyonunun tamamlandığını, Rusya’nın ayrıca Donetsk ve Lugansk halk... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T18:55+0300
2022-12-29T18:58+0300
kırım
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, Kırım’da üç yeni trafo istasyonunun açılış toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Grabçak, Kırım ve Rusya enerji sistemlerinin entegrasyonunun tamamlandığını, Rusya’nın ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerine enerji tedariki sağlayabileceğini söyledi.Grabçak, “Kırım Yarımadası ve Rusya Federasyonu'nun geri kalanının enerji sisteminin tam entegrasyonu tamamlandı. Artık Kırım'ın enerji sistemi daha da entegre hale geliyor ve şebeke inşası faaliyetleri sayesinde Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerine bağımsız enerji tedariki sağlayabiliriz” diye konuştu.Rus hükümeti ekim ayında Kırım'ın enerji sisteminin yenilenmesi için 1 milyar ruble (254.6 milyon TL) tahsis etti. Fonlar ekipmanları onarmak ve yenilerini satın almak için kullanıldı. Kırım'da daha önce ayrıca 2015’te havaya uçurulan iki elektrik iletim hattı da hizmete girdi, söz konusu hatlar enerji sistemini Herson ve Zaporojye bölgelerine bağlayacak.
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kırım, enerji, rusya
kırım, enerji, rusya

Kırım’ın Rus enerji sistemine entegrasyonu tamamlandı

18:55 29.12.2022 (güncellendi: 18:58 29.12.2022)
© Sputnik / Vladimir TrefilovRusya’dan Kırım’a uzanan ikinci enerji hattı açıldı
Rusya’dan Kırım’a uzanan ikinci enerji hattı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Grabçak, Kırım ve Rusya enerji sistemlerinin entegrasyonunun tamamlandığını, Rusya’nın ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerine enerji tedariki sağlayabileceğini belirtti.
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, Kırım’da üç yeni trafo istasyonunun açılış toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Grabçak, Kırım ve Rusya enerji sistemlerinin entegrasyonunun tamamlandığını, Rusya’nın ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerine enerji tedariki sağlayabileceğini söyledi.
Grabçak, “Kırım Yarımadası ve Rusya Federasyonu'nun geri kalanının enerji sisteminin tam entegrasyonu tamamlandı. Artık Kırım'ın enerji sistemi daha da entegre hale geliyor ve şebeke inşası faaliyetleri sayesinde Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerine bağımsız enerji tedariki sağlayabiliriz” diye konuştu.
Rus hükümeti ekim ayında Kırım'ın enerji sisteminin yenilenmesi için 1 milyar ruble (254.6 milyon TL) tahsis etti. Fonlar ekipmanları onarmak ve yenilerini satın almak için kullanıldı. Kırım'da daha önce ayrıca 2015’te havaya uçurulan iki elektrik iletim hattı da hizmete girdi, söz konusu hatlar enerji sistemini Herson ve Zaporojye bölgelerine bağlayacak.
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