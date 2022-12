https://sputniknews.com.tr/20221229/kilicdaroglu-aksener-gorusmesine-iliskin-konustu-ne-kirginlik-var-ne-su-var-ne-bu-var-1065174216.html

Kılıçdaroğlu, Akşener görüşmesine ilişkin konuştu: 'Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var'

Kılıçdaroğlu, Akşener görüşmesine ilişkin konuştu: 'Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener'le kırgın olduklarına ilişkin yorumların... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:21+0300

2022-12-29T17:21+0300

2022-12-29T17:29+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

chp

muhalefet

6'lı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065173314_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e29a0ef3bfe9ef0a7de5dba178910906.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Bütün çabalarının güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi hatırlatılarak "Altılı masa yoluna devam edecek mi? Ortak aday, başörtüsü teklifi gibi başlıklar var. Bu başlıklarda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Elbette farklı gündemler var, her bir gündemi toplandığımızda konuşarak bir karar vereceğiz, vereceğimiz karar da altılı masanın kararı olacak." diye konuştu.Türk siyasetinde daha önce hiç karşılaşılmayan bir süreci yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var'Kılıçdaroğlu, Akşener'le kırgın olduklarına ilişkin yorumların hatırlatılması üzerine, "Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var. Biz daha önce de görüşüyorduk, görüşmeyi de gayet doğal karşılamak gerekiyor" dedi.'Ekrem Bey'in önünü kesmek istiyorlar'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yorumlar, altılı masa içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki farklı görüş bulunduğu haberleri ve çoklu adaya bakışıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, zaman zaman yaptıkları ikili görüşmelerin garipsenmemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Çoklu aday konuşulmadı ama biri gelir konuşursa konuşuruz'İkinci temel sorunun ekonomi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, altılı masanın irade koyduğu bu iki temel sorunun kesinlikle çözüleceğini dile getirdi.Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.'Seçimle gelen seçimle gitmeli'Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması hatırlatılarak "Bir görevden alma söz konusu olabilir mi? Bu süreç için bir planınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:'Hala ders almış değiller'İstanbul seçimlerinin yenilenmesini önerdiği hatırlatılarak "Dün de Sayın Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulundu ve seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Suriye hükümeti ile temasSuriye hükümeti ile 11 yıl sonra üst düzey temas kurulmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda kendi düşüncesinin en baştan beri belli olduğunu hatta bu konuda başbakanlığı döneminde Erdoğan'a 27 Ağustos 2012'de mektup yazdığını hatırlattı.Mektubu yazdığında "Baasçı, Esadcı" diye suçladıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, Mısır'la da aynı sürecin yaşandığını söyledi.'Ona çok şey yaptıracağım daha'EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT'yi uygulamam.' demişti. Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor. Ona çok şey yaptıracağım daha. Çünkü devletin nasıl yönetileceğini, sorunların ne olduğunu, hangi alanlara müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor, benden öğreniyor. Daha ona yaptıracağım çok şey var." diye konuştu."Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz, kim olacak diye? En çok garipsediğim olay bu. Kim olursa olsun, altı lider niteliklerini daha önce açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu kadar basit. Sorun kişide olsa deriz ki, 'Kişide bir sorun var.' Sorun sistem. Bir kral gitsin, beğenmiyoruz yerine yeni bir kral getirelim. Biz böyle istemiyoruz. Biz kural istiyoruz. Kurallı bir devlet istiyoruz." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının altılı masada belirleneceğini belirterek, "Altı liderden biri aday olursa, karar verilirse o olur. Altı liderden birisi olursa ne olur, zaten masadaki görüşleri, tartışmaları bilen birisi olur. Belki artısı da olabilir o çerçeveden baktığınızda." dedi.​​​​​​​Kılıçdaroğlu, CHP muhabirleriyle parti genel merkezindeki yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik üç dönem tartışması var. Altılı masanın sizi aday göstermesi durumunda Erdoğan'ı mı yoksa başka birini mi karşınızda görmek istersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Altılı masada bu konu hiç görüşülmedi. Görüşülmeyen bir konu hakkında benim görüş bildirmem doğru değil. Onların iradelerine saygı duymamış olurum." yanıtını verdi."Başörtüsüyle ilgili teklife ilişkin partinin tutumu netleşti mi? Altılı masanın gündemi olacak mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bunu aralarında konuşarak ona göre yol haritası belirleyeceklerini bildirdi.Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara ilişkin Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'YSK'ya güvenmiyoruz'Bir soru üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) güvenmediklerini, YSK Başkanının yaptığı açıklamanın da sıradan bir açıklama olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunlar ne yapıyorlardı? Aynı zarfın içine konulan dört pusuladan birisini geçersiz sayıyor. Mucizeye bakın, iradeye bakın, üçü geçerli biri geçersiz olacak. Kargaların güldüğü bir karar verdiler. Bunlar da koca koca hakimler. Bunların hiçbirine hakim denmez, bir kişi hariç, bir namuslu kişi vardı ve o muhalefet şerhini yazdı. Ona saygı duyuyoruz. Onun dışında iradelerini pazarlamış durumdalar. Yükselmek için de iradelerini saraya pazarlayanlar var. Biz onun farkındayız." şeklinde konuştu.Seçim güvenliği konusunda her sandık için önlem aldıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bütün il ve ilçe başkanlarından seçim sandıklarında görevlendirilen kişilerin adını, soyadını ve telefonunu istediklerini söyledi. Gönüllü bir grubun her seçim sandığında görevli olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, seçim sandığında görevli kişinin arandığını ve hangi sandıkta görevli olduğunun sorularak teyit edildiğini kaydetti. Sandık görevlilerine hangi konularda dikkatli olmaları gerektiğini söylediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Var olan süreçte devleti yönetenlere güvenmediğimiz için kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz." dedi.Kılıçdaroğlu, sürece büyük kentlerde barolar ve gönüllü avukatların katılacağını, bir sorun çıktığında avukatların aranarak soruna müdahil olacağını kaydetti.Başörtüsü teklifine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Her partinin kendi görüşü vardır, saygı duyarız. Biz bu konuda güzel bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte net olarak kamuoyuna yansıyacak." diye konuştu.'Tarihin bize yüklediği sorumluluk var'"Seçim sürecinin sert geçeceği uyarılarında bulundunuz. İBB'ye yapılan suçlamaları ilk adım olarak görebiliriz, iktidarın gücünü kullanarak bu tip hamlelerini artırmasını bekliyor musunuz?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Erdoğan germeye çalışacak süreci, biz bunun farkındayız. Her türlü hukuksuzluğu yapacak. Bunun da farkındayız. Ama biz asla ve asla demokratik kuralların dışına çıkmayacağız. Tarihin bize yüklediği sorumluluk var. Sükunetle, kararlılıkla, azimle, hukuk içinde her türlü mücadeleyi yapacağız." dedi."HDP'nin kapatılması davası bekliyor. Seçim takvimi kesinleştikten sonra kapatma ihtimalinden söz ediliyor. Buna yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmadığını belirtti.Siyasi partilerin kapatılmasının ülkeye hiçbir yarar getirmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"İktidara gelmeniz durumunda dış politika alanında atacağınız somut adımlar neler olacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, dış politikada neler yapılacağını hükümet programında açıklayacaklarını bildirdi.'Cumhurbaşkanı adayını var olan hukuk sistemi içerisinde belirlemek zorundayız'Cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması nedeniyle altılı masa hakkında toplumda negatif bir algı oluştuğu değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Altılı masadaki liderlerden biri cumhurbaşkanı adayı olursa partisinin genel başkanlığından istifa edecek mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "O konu da hiç görüşülmedi. Görüşüldüğü zaman parlamenter sisteme geçişin yol haritasında belirleyeceğiz nasıl olmalıdır diye. O çerçevede o da aydınlığa kavuşmuş olacak." dedi."Kamuoyunda oluşan 'İmamoğlu hem iktidarın hem muhalefetin rakibidir' görüşüyle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:'Devlette liyakat sistemi uygulayacağımıza söz verdik'"Altılı masadan bir aday çıktığında 'devletin kritik noktalarındaki bürokraside bulunacak kişiler şu olacak' diye mi çıkacaksınız? Bunun takvimi ne zaman belli olacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, nereye gitseler altılı masa adayının kendilerine de sorulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendi düşüncesinin ise sistemi tartışmak olduğunu dile getirdi.Son üç yıldır daha iddialı konuştuğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Evet doğru. Çünkü iyi bir altyapı çalışması oluşturduk, hem siyaset dünyasında hem akademik dünyada neyi nasıl çözeceğimiz konusunda. Sadece eleştiri kültürü üzerinden değil sorunların nasıl çözüleceği konusunda da elimizden gelen her türlü çabayı dillendirmeye çalıştık." diye konuştu.Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bürokraside atamalara ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçişin yol haritasında bunların konuşulacağını söyledi. Bu konuyla ilgili çalışma yapıldığını, biraz daha olgunlaşmasını beklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben istediğim kişiyi istediğim yere tayin ederim anlayışından tamamen uzak, devlette liyakat sistemi uygulayacağımıza söz verdik. Bütün liderler söz verdiler." ifadesini kullandı.'Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmayacağız'Seçimin erkene çekilmesi konusundaki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Seçimin erkene çekilmesine dedik ki, 6 Nisan'a kadar yapıyorsanız adı erken seçim olur. 6 Nisan'dan sonra yapıyorsanız artık zaten hazirana ne kaldı? Erken seçim olmaz. O zaman sizin elinizde, istiyorsanız Meclisi feshedersiniz seçimi yaparsınız." dedi."Saraçhane sürecinden sonra İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı söz düelloları yaşandı. Meral Hanım ile aynı masadayken biraz suratlar asıktı. Kırgınlık var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Saraçhane sürecinde yurt dışındaydım, sosyal medyada eleştirenler oldu. Olur tabii, Türkiye'de herkes bağımsız düşüncesini ifade eder. Buna saygı göstermek lazım. Suratlarımız asık değil aslında. Biraz ciddi durmuşuz. Son derece güzel, keyifli sohbetimiz oldu. Sohbet sadece Türkiye bağlamında değil pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını tartışmaya açacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak? YSK Erdoğan'ın emrinde, ne dersek diyelim Erdoğan'ın ettiği telefona göre onlar karar verecek. Yargının iradesinin sarayın ipoteği altında olduğunu biliyoruz. Orada görev yapan, saraydan talimat alıp karar veren hakimlere hakim demiyoruz. Onlara seçilmiş hakimler, seyyar hakimler ve seyyar mahkemeler." yanıtını verdi.'İki belediye başkanımız görevlerinin başında'CHP'de 40 il başkanının milletvekili aday adaylığı için istifasını sunduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nun buralara süratle atamaları yapacağını söyledi.Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.'Meclis Başkanı iradesini saraya ipotek etmiştir'"TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ı Nobel barış ödülüne aday göstereceğini açıkladı, destekler misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bence çok iyi olur. Meclis Başkanı'nın bağımsız iradesi var mı? Yok. Erdoğan demiştir. 'Ya sen şöyle bir konuşma yap da, belki birileri duyar' diye. Parlamentoda görev yapan Meclis Başkanı iradesini saraya ipotek etmiştir. Meclisin itibarı yerlerde sürünüyorsa bunun sorumlularından birisi de Meclis Başkanı'dır." dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yeni yılı nasıl karşılayacaksınız?" sorusu üzerine, yılbaşını büyük olasılıkla evde geçireceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/kaftancioglu-ve-kavuncu-paylasti-yarin-saat-1200de-tuzla-belediyesi-onundeyiz-1065151391.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, chp, muhalefet, 6'lı masa