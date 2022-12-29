https://sputniknews.com.tr/20221229/kazakistan-ozel-kuvvetler-komutanligi-icin-turk-zirhli-araclarini-almayi-degerlendiriyor-1065162915.html
Kazakistan, özel kuvvetler komutanlığı için Türk zırhlı araçlarını almayı değerlendiriyor
Kazakistan, özel kuvvetler komutanlığı için Türk zırhlı araçlarını almayı değerlendiriyor
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yeni kurulan özel kuvvetler komutanlığı için Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarının alınmasının... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:33+0300
2022-12-29T13:33+0300
2022-12-29T13:33+0300
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kazakistan
türkiye
zırhlı araç
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Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında orduda yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.Kamaletdinov, ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararnamesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulduğunu ve söz konusu birimde görev alacak askerlerin özel eğitimden geçtiğini ve silah ve diğer teçhizatla donatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.Bu kapsamda Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarını değerlendirdiklerini belirten Kamaletdinov, “Herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından (bu zırhlı araçlar) alınmış. Bu nedenle, silahlı çatışmalarda denenmiş” dedi.Kamaletdinov, ayrıca Kazakistan ordusunda İsrail ve Çin yapımı insansız hava araçları bulundurduklarını kaydederek, “Şimdi ise üretimini kendi topraklarımızda organize edeceğimiz Türkiye’nin insansız hava araçlarının satın alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Otokar’ın Kazakistan’da zırhlı muharebe araçlar üretmeyi hedeflediği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cumhurbaskani-erdogan-turk-devletleri-teskilati-zirvesinde-konusuyor-1063315000.html
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kazakistan, türkiye, zırhlı araç
kazakistan, türkiye, zırhlı araç
Kazakistan, özel kuvvetler komutanlığı için Türk zırhlı araçlarını almayı değerlendiriyor
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Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yeni kurulan özel kuvvetler komutanlığı için Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarının alınmasının değerlendirildiği açıklandı.
Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında orduda yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.
Kamaletdinov, ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararnamesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulduğunu ve söz konusu birimde görev alacak askerlerin özel eğitimden geçtiğini ve silah ve diğer teçhizatla donatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Bu kapsamda Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarını değerlendirdiklerini belirten Kamaletdinov, “Herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından (bu zırhlı araçlar) alınmış. Bu nedenle, silahlı çatışmalarda denenmiş” dedi.
Kamaletdinov, ayrıca Kazakistan ordusunda İsrail ve Çin yapımı insansız hava araçları bulundurduklarını kaydederek, “Şimdi ise üretimini kendi topraklarımızda organize edeceğimiz Türkiye’nin insansız hava araçlarının satın alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Otokar’ın Kazakistan’da zırhlı muharebe araçlar üretmeyi hedeflediği bildirilmişti.