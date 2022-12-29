https://sputniknews.com.tr/20221229/kambocyada-kumarhane-otelinde-yangin-en-az-10-kisi-oldu-30-kisi-yarali-1065154215.html

Kamboçya'da kumarhane otelinde yangın: En az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralı

Kamboçya'da kumarhane otelinde yangın: En az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da kumarhane işletmesi olan lüks otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T08:52+0300

2022-12-29T08:52+0300

2022-12-29T08:52+0300

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kamboçya

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kumarhane

yangın

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Kamboçya emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet şehrindeki Grand Diamond City Oteli'nde yangın çıktı.Gece saatlerinde başlayan yangında, otel personeli ve çalışanlar binada mahsur kalırken en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.Yangın söndürme çalışmaları için 360 acil durum personeli ve 11 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.Sosyal medyada yayılan videolarda binada mahsur kalanların panik içinde pencerelerden atlamaya çalıştığı görüldü. Çok sayıda yaralı, sınırın diğer tarafındaki Tayland şehri Aranyaprathet'teki hastanelere kaldırıldı.Sınır ticareti ve turizmin yoğun olduğu bölgede meydana gelen yangının çıkış sebebi bilinmiyor.Tayland kamu yayın kuruluşu PBS'ye göre, yaklaşık 400 personelin çalıştığı otelde 50'ye yakın Tayland vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor.

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