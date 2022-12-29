CHP ve İYİ Parti'den 'kaset' yorumuna tepki: Yarın saat 12:00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz
02:29 29.12.2022 (güncellendi: 03:01 29.12.2022)
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİKemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
AK Partili Tuzla Belediye Meclisi üyesi Ağyol'un, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in salı akşamı Ankara Ahlatlıbel'deki buluşmalarını görüntüleyen fotoğrafa Twitter'da ‘kaset’ göndermeli yorum yazdıktan sonra tepki topladı. İYİ Parti ve CHP belediye binası önüne gideceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
AK Parti'nin Tuzla Belediyesi meclis üyesi Türel Ağyol, iki liderin görüşmesi sırasında basına yansıyan fotoğraf için Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, 'kaset' göndermeli ifade kullandı.
Görüşmeye ilişkin CHP Fotoğraf Servisi’nin tweet'inin altına, “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz.” yazan Ağyol, paylaşımı sosyal medyada tepki aldıktan sonra sildi. Daha sonra Facebook hesabından özür metni paylaşan Türel Ağyol, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sosyal medya hesabımdan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı olarak başbaşa ikili yemekli toplantısına istinaden 'bu görüşmeden umarım bir kaset çıkmaz' şeklinde yaptığım yoruma hiç aklımın ucundan bile geçmeyecek şekilde benzetmeler yapıldı. Gün içinde özelden arayan herkese orada 'ironi' yaptığımı çünkü her görüşmeden sonra bir ses kaydı veya görüntü paylaşıldığını (en son İmamoğlu olayı gibi) söyledim buna istinaden de umarım bir ses kaydı veya görüntü sızdırırlar da tekrar paylaşım yaparım mantığı takımdım. Maksadım dışına taşan ve Allah şahit ki aklımdan geçmeyen bir şekilde karşıma çıkan bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dlerim"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti örgütünün de olacağını ifade eden Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları yazdı:
AK Parti'nin Tuzla Belediyesi meclis üyesi Türel Ağyol, iki liderin görüşmesi sırasında basına yansıyan fotoğraf için Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, 'kaset' göndermeli ifade kullandı.
Görüşmeye ilişkin CHP Fotoğraf Servisi’nin tweet'inin altına, “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz.” yazan Ağyol, paylaşımı sosyal medyada tepki aldıktan sonra sildi. Daha sonra Facebook hesabından özür metni paylaşan Türel Ağyol, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sosyal medya hesabımdan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı olarak başbaşa ikili yemekli toplantısına istinaden 'bu görüşmeden umarım bir kaset çıkmaz' şeklinde yaptığım yoruma hiç aklımın ucundan bile geçmeyecek şekilde benzetmeler yapıldı. Gün içinde özelden arayan herkese orada 'ironi' yaptığımı çünkü her görüşmeden sonra bir ses kaydı veya görüntü paylaşıldığını (en son İmamoğlu olayı gibi) söyledim buna istinaden de umarım bir ses kaydı veya görüntü sızdırırlar da tekrar paylaşım yaparım mantığı takımdım. Maksadım dışına taşan ve Allah şahit ki aklımdan geçmeyen bir şekilde karşıma çıkan bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dlerim"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti örgütünün de olacağını ifade eden Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları yazdı:
"Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı. Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı: Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz! İyi Parti İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ve örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!"
Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 28, 2022
Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı:
Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz!
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da şunları dedi: “AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00’da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım.”
AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 28, 2022
Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım.